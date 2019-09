Le Conseil des écoles fransaskoises au coeur de la mission de prévention du suicide

On peut tous faire quelque chose pour prévenir le suicide , souligne l’intervenante en counselling du CEFConseil des écoles fransaskoises , Melissa Ewing.

C’est pour cette raison que le réseau scolaire fransaskois déploie quotidiennement des ressources dans les écoles pour aider les élèves qui traversent des moments difficiles.

Chaque établissement du CEFConseil des écoles fransaskoises dispose d’un intervenant qui est en mesure de répondre aux préoccupations des élèves en tout temps. Les écoles peuvent aussi compter sur l’appui d’au moins un membre du personnel formé pour intervenir si ce dernier soupçonne qu’un élève a des pensées suicidaires.

On offre également des formations sur la prévention du suicide à tous nos élèves de 11e et de 12e année pour qu’ils gardent une écoute active, qu’ils se sentent confortables de parler avec quelqu’un en crise et qu’ils prennent les démarches nécessaires pour leur offrir de l’aide , affirme Melissa Ewing.

Besoin d’aide pour vous ou un proche? Jeunesse, J’écoute : 1 800 668-6868

Service d’intervention téléphonique de prévention du suicide : 1 866 277-3553

Poser les vraies questions

Melissa Ewing estime qu’il est préférable de parler de ce sujet parfois tabou avec nos proches en posant des questions directes .

Souvent, les gens ont l’impression que, si on aborde le sujet, on incite les personnes vulnérables à passer à l’acte, mais c’est vraiment l’effet opposé. Ça peut vraiment les soulager , mentionne-t-elle.

L’idée n’est pas de mettre sur ses épaules la responsabilité de sauver une personne, mais de la rediriger vers les ressources disponibles qui pourront l’aider , souligne pour sa part le directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide, Jérôme Gaudreault

Le thème de la Journée mondiale de la prévention du suicide cette année est Travaillons ensemble pour prévenir le suicide .

Selon l’Organisation mondiale de la santé, une personne met fin à ses jours toutes les 40 secondes.