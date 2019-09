Décès dus à des erreurs médicales : le CISSS de l'Outaouais reconnaît un manque de rigueur, mais pas de financement

Lundi, une enquête de La Presse avait révélé que c'est à l'Hôpital de Gatineau que le nombre de décès dus à des erreurs médicales a été le plus important avec 34 décès, tandis que 15 décès auraient pu être évités à l'Hôpital de Hull.

La PDG du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, Josée Filion, croit que ce qui explique ce résultat est un manque de rigueur et de contrôle.

Pourquoi, ça s’explique? Moi je pense qu’il y a un angle de manque de contrôle, ça fait partie de la rigueur. [...] Donc de mettre un contrôle par rapport aux activités qui sont faites. Un manque peut-être de conséquences, aussi? Les gens ne sont pas tous déviants dans leur pratique, mais comment justement on intervient auprès des gens qui sont déviants , a avancé Mme Filion.

La PDG a défendu les actions qu'elle avait posées depuis son entrée en fonction, à la suite du congédiement de son prédécesseur, Jean Hébert.

Outre l'embauche d'un second expert en qualité du milieu de la santé, la PDG a annoncé quatre priorités pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais :

gestion de proximité / soutien des équipes sur le terrain

santé organisationnelle

équilibre budgétaire

amélioration continue

La PDG du CISSS de l'Outaouais, Josée Filion, en conférence de presse. Photo : Radio-Canada

« Des ressources suffisamment grandes »

Interrogée sur le possible manque de financement et de personnel pour expliquer les résultats des hôpitaux de Gatineau et de Hull, Mme Filion a soutenu que le manque de budget n'était pas un facteur

Pour moi, le budget n’est pas un facteur, nous avons les ressources financières suffisamment grandes pour répondre aux besoins de la population , soutient Mme Filion.

Le manque de financement est pourtant l'explication avancée par le porte-parole d'Équité Outaouais en matière de santé, Gilles Aubé, et le Syndicat des professionnels en soin de l'Outaouais.

Par ailleurs, en 2018, une étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) commandée par la coalition Équité Outaouais, qui se décrit comme non partisane révélait que les dépenses en services généraux, en santé physique, en santé mentale et en santé publique étaient plus faibles en Outaouais que dans les régions comparables.

Rappelons que la construction d'un hôpital régional constitue une promesse de campagne de la Coalition avenir Québec (CAQ).

