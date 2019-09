La Société Économique de l'Ontario congédie son cadre René C. Viau

« Cette décision intervient suite aux activités révélées par l’enquête qui a été diffusée par Radio‐Canada en date du 9 et 10 septembre 2019 », indique la Société Économique de l'Ontario (SÉO) dans une déclaration écrite.

Radio-Canada a découvert que René C. Viau, embauché par la SÉO en avril dernier, avait été reconnu coupable par le passé d'entrave à la justice et d'avoir agi comme prête-nom par un tribunal administratif au Québec.

Radio-Canada a aussi découvert que l'entreprise privée de René C. Viau a un site web plagié et des « clients » qui nient faire affaire avec lui. M. Viau a pourtant été embauché pour ses qualités d'entrepreneurs, confirme la SÉO.

M. Viau était directeur régional Centre-Sud-Ouest de la SÉO, dont le budget annuel est de 3,4 millions de dollars.

Il touchait un salaire annuel de 90 000 $ à 98 000 $.

J’ai expliqué à M. Viau que le lien de confiance qui a abouti à son embauche est définitivement rompu et qu’il est de mon devoir de veiller à ce que les lois qui régissent les normes d’éthique soient respectées au sein de l’organisation. Luc Morin, directeur général de la SÉO

La SÉO a admis à Radio-Canada qu'elle n'avait pas contacté les ex-employeurs de René C. Viau ni vérifié ses antécédents judiciaires avant son embauche.

L'organisation affirme avoir lancé un « exercice de révision de ses procédures de recrutement ». Cette erreur de recrutement ne doit plus jamais se produire! , indique la SÉO dans un communiqué.

René C. Viau, à droite, en compagnie notamment de la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney. Photo : Facebook

M. Viau est bien connu et très impliqué dans le milieu franco-torontois.

Il siège aux conseils d’administration du Centre francophone de Toronto, du Collège Boréal et de Francophonie en Fête, en plus d’avoir siégé à celui du Club canadien et au comité consultatif francophone de la Ville. Il s'est aussi présenté à la mairie de Toronto en 2014.