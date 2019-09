Beauce : encore plus de maisons démolies au centre-ville de Sainte-Marie

Les habitués du centre-ville de Sainte-Marie, en Beauce, ne reconnaîtront bientôt plus ce secteur transformé en un parc de plus en plus vaste.

C'est que la Ville a donné le feu vert, lundi soir, à l’achat de 54 terrains additionnels en vue de détruire les maisons qui s’y trouvent.

La Ville de Sainte-Marie prévoit donc à ce jour acheter 160 terrains résidentiels situés à proximité de la rivière Chaudière pour les modifier en espace vert.

Il s’agit d’une augmentation notable par rapport à ce que le maire Gaétan Vachon avait affirmé en conférence de presse au début du mois d'août dernier. Il estimait alors qu’entre 125 et 150 maisons seraient détruites.

Au tour de la petite maison bleue

Plusieurs démolitions ont déjà eu lieu. Mardi matin, c'était au tour de la petite maison bleue d'Arthur Fortin de passer sous le pic des démolisseurs.

« C’est comme un deuil. On se dit : ce n’est pas grave. Ce n’est pas une personne. C’est juste du bois. Mais il faut vraiment se convaincre », souligne M. Fortin avec émotion.

Arthur Fortin est tout de même résigné à passer à autre chose.

Dans mon cas, je ne me sens plus capable d’y aller. Aujourd’hui, je suis content. C’est la fin. On a acheté une autre propriété. Arthur Fortin, résident de Sainte-Marie

La rue Saint-Patrice, à Sainte-Marie, en Beauce, cessera bientôt d'exister. Les maisons qui s'y trouvent seront démolies. Photo : Radio-Canada / Nicolas Vigneault

Un centre-ville fantôme?

Certains résidents craignent que ce secteur transformé ne devienne un centre-ville « fantôme », mais le maire se fait rassurant. Il promet que d’autres constructions en secteur plus élevé pallieront la situation.

Arthur Fortin n’en veut pas aux décideurs de privilégier l’alternative de détruire les maisons à risque de subir d’autres inondations majeures comme celles du printemps dernier.

« Il n’y a pas personne qui a pu s’imaginer qu’un jour, l’eau monterait jusqu’au boulevard Vachon et que ça deviendrait une zone à risque. On comprend les dirigeants de la Ville de dire : non, on ne vit plus le vivre. Mais c’est sûr que ça va avoir un impact dans la vie des gens de Sainte-Marie », conclut-il.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc