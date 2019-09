La Ville de Burnaby déclare l'urgence climatique

La Ville de Burnaby s'est jointe à bon nombre d'autres municipalités du Grand Vancouver et a déclaré l’urgence climatique lundi soir.

Dans un communiqué, la Ville a indiqué qu'elle demanderait à l'administration municipale de développer un plan visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La Ville s'est également engagée à atteindre de nouveaux objectifs en matière de réduction des émissions de 75 % d'ici 2040.

La transition vers la neutralité en matière de carbone améliorera notre santé environnementale, notre résilience et notre durabilité. Mike Hurley, maire de Burnaby

Le groupe militant Force of Nature s'est réunie à l’hôtel de ville pour célébrer cette décision.

Ils exhortent la Ville à adopter des initiatives vertes, visant notamment à améliorer les infrastructures piétonnes et cyclables, à encourager l'utilisation du transport en commun et à construire des habitations économes en énergie.

Depuis le début de 2019, les municipalités de Vancouver, Richmond, New Westminster, Port Moody, West Vancouver et la Ville et le district de North Vancouver ont également déclaré des urgences climatiques.