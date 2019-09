Une boulangerie de Sherbrooke donne gratuitement ses surplus

Les baguettes que nous n'avions pas vendues le lundi, on a décidé de les mettre dans une boîte devant la boulangerie et de les donner. On essaye de partager le plus possible avec la communauté qui est ici à Saint-Élie , explique le propriétaire, Steeve Pinget.

La boulangerie en a fait l'annonce lundi en fin de journée sur sa page Facebook. Rapidement, la publication a trouvé écho auprès de la population.

Déjà, l'entreprise offrait ses surplus à Moisson Estrie et au FreeGo. On s'est dit qu'on essayerait de faire profiter la communauté directe de Saint-Élie. On a créé cette boîte à pain qu'on a faite de façon artisanale , ajoute-t-il.

Installée depuis lundi, la boîte, qui était pleine en soirée, était vide à l'arrivée du boulanger tôt mardi matin. C'était notre journée test hier. Ce sera aléatoire. S'il nous reste des produits, on va les mettre. Si on n'en a plus, bien, il n'y en a plus. On va penser à les mettre le soir quand il y en aura.

Et pourquoi ne pas réduire la production pour éviter le gaspillage? On ne sait jamais à l'avance qui va rentrer. On ne connaît pas les commandes. On ne connaît pas les consommations des gens. Le plus dur à gérer dans les produits frais, c'est toujours de dire qu'est-ce qu'on va vendre demain? Il y a des jours où il ne reste plus rien et d'autres où il en reste. Pourquoi? On ne sait pas. Nos produits se conservent une journée. C'est le défi du matin de savoir ce qu'on va vendre , dit-il.

L'entreprise a pignon sur rue depuis trois ans.