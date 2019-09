La Ville requiert des actions rapides à Québec dans le dossier de l'arsenic

La ville réclame la création d'un comité interministériel incluant les ministères de l'Environnement, de la Santé et de l'Économie.

Elle demande également qu'un élu ministériel coordonne l'action concertée du gouvernement auprès de la Fonderie Horne et, finalement, que les nouvelles études de la Direction de la Santé publique soient complétées plus rapidement, soit d'ici le début du printemps 2020.

Daniel Proulx, coordonnateur de l’étude de biosurveillance auprès des enfants du quartier Notre-Dame, avait annoncé en août qu'une nouvelle étude de biosurveillance commencera cet automne. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

On rappelle que la direction de la Santé publique a prévu mener d'autres études de biosurveillance dans le quartier Notre-Dame.

Au mois d'octobre devrait débuter la campagne auprès de tous les résidents du quartier Notre-Dame et, au mois de juin 2020, celle auprès des enfants qui fréquentent le quartier, mais qui n'y résident pas.

Centre aquatique

Le conseil municipal a aussi discuté du dépôt d'une demande d'aide financière au gouvernement provincial pour la construction d'un nouveau centre aquatique. Il s'agit d'un projet de près de 19 millions de dollars, dont la Ville est le promoteur.

La Ville souhaite éviter d'interrompre les activités aquatiques Photo : Radio-Canada / Ann-Édith Daoust

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue agit à titre de partenaire puisque ce sera le terrain de l'établissement qui devrait accueillir la nouvelle construction, selon Huguette Lemay, directrice générale à la Ville de Rouyn-Noranda.

Le grand projet de complexe sportif n'est pas éliminé de la vision de la Ville, indique Huguette Lemay. Par contre, on a adopté un plan directeur de nos équipements sportifs, la priorité est clairement identifiée sur les bassins aquatiques. On sait que va se déposer bientôt un programme au niveau du gouvernement du Québec, alors on se prépare à le déposer.

Le conseil municipal a approuvé un montant de 50 000 $ pour finaliser les études nécessaires afin de déposer la demande d'aide financière.