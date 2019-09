Dorian : Dégâts limités sur le réseau d’Hydro-Québec aux Îles

Malgré des rafales de 120 kilomètres/heure, les dommages se sont limités aux bris d'une structure de la ligne de transport, et de quelques poteaux de la ligne de distribution souligne la société d'État.

La porte-parole, Geneviève Cloutier, affirme que la décision d'envoyer une douzaine d'équipes en renfort aux Îles avant l'arrivée de la tempête a fait toute la différence.

Au courant de la journée de samedi, on a fait beaucoup de travaux sur le terrain juste avant que la tempête commence pour pouvoir solidifier certaines structures, pour s’assurer que notre réseau allait être bien robuste pour faire face à la tempête. Par la suite, on a attendu que les vents passent et par la suite, on s’est mis en action pour rapidement rétablir le courant.

Au plus fort de la tempête, près de la moitié des 8000 foyers étaient privés de courant aux Îles.

Lundi, une défaillance sur un appareil au poste Cap-aux-Meules a plongé 5800 clients d'Hydro-Québec dans le noir. Le retranchement de tous les foyers est maintenant complété.