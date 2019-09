Glori.us quitte le centre-ville de Sherbrooke

Le commerce, qui se concentre maintenant principalement dans la confection de vêtements sur mesure, s'installera dans le complexe Le Baron sur la rue King Ouest, en face de l'OTL Gouverneur.

Une décision mûrement réfléchie, qui s'explique entre autres par le manque d'accessibilité au centre-ville, selon le copropriétaire de la boutique, Jean-François Bédard. Notre clientèle est plus dans le nord de Sherbrooke, à Orford, Magog, Granby, Bromont. Venir au centre-ville, on rajoute 25 minutes de plus. Il faut trouver un stationnement qui prend une dizaine de minutes. Tout ça empilé, ça devient un irritant. Pourquoi on déménage? Parce que notre business ne cadre plus dans ce que le centre-ville peut nous offrir.

Ce dernier soutient que ce déménagement n'est pas un désaveu envers le centre-ville. Ça allait bien au centre-ville. On ne fait pas ça parce que ça allait mal. Il y a encore des commerces qui vont bien au centre-ville, mais nous, pour une vision à court, moyen et long terme, le nouveau secteur va mieux nous aller. On a été de grands défenseurs du centre-ville et on y croit encore.

Jean-François Bédard admet toutefois que le coût du stationnement est un irritant à sa présence au centre-ville. On paye le stationnement à nos clients et à nos employés. Parfois, il y a quatre ou cinq employés sur le plancher qui ont chacun une voiture. C'est un amalgame de plein de choses. Il y a le stationnement, la construction qui va durer quatre ou cinq ans. [...] Tout arrive en même temps avec le pont des Grandes-Fourches. Mais c'est un mal nécessaire si on veut que le centre-ville se revitalise. Ça fait partie de la game.

M. Bédard explique qu'ils n'ont pas agi « sur un coup de tête » et que la clientèle « a été sondée depuis un an ».

La boutique Glori.us est établie au centre-ville depuis 12 ans. Au cours des derniers mois, plusieurs commerces ont quitté le centre-ville dont la boutique Fan Club et le Caffuccino.