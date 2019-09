Pannes de courant de Dorian : les réparateurs gagnent peu à peu du terrain

Au plus fort de la tempête Dorian, en fin de semaine, un demi-million de foyers et commerces dans les Maritimes n'avaient pas d'électricité. L’ouragan rétrogradé en puissante tempête post-tropicale a fait tomber d’innombrables branches et arbres au complet sur des fils électriques dans les trois provinces, particulièrement en Nouvelle-Écosse.

Au Nouveau-Brunswick, environ 2700 foyers sont toujours privés d'électricité mardi matin, dans le sud-est de la province. Le courant devrait être rétabli dans la plupart des cas d'ici mardi soir, selon Énergie NB. Les pannes avaient paralysé quelque 80 000 foyers dans la province.

En Nouvelle-Écosse, il restait encore environ 104 000 abonnés sans courant, mardi matin. Il y en avait plus de 400 000 dans cette situation dimanche matin.

À l’Île-Prince-Édouard, il restait environ 18 200 abonnés dans le noir, mardi matin, contre plus de 50 000 après le passage de Dorian.

Écoles fermées

Toutes les écoles publiques en Nouvelle-Écosse sont fermées mardi pour une deuxième journée depuis la tempête. Le ministère de l’Éducation explique qu’il faut poursuivre les travaux de nettoyage.

À l’Île-du-Prince-Édouard, toutes les écoles francophones sont ouvertes mardi. Seules les trois écoles anglophones suivantes demeurent fermées : Mount Stewart Consolidated, Belfast Consolidated et Ellerslie Elementary.