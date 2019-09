Dorian : êtes-vous assurés?

Dorian a causé beaucoup de dommages et de pertes dans les Maritimes: des maisons inondées, des arbres tombés sur des toitures, des bateaux coulés, des véhicules endommagés par des débris. Il est maintenant le temps de faire une réclamation à votre assureur, mais êtes-vous couvert?

Selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC), la majorité des polices d’assurance vont couvrir les dégâts provoqués par un arbre qui tombe sur une maison et la perte de nourriture en raison d’une panne d’électricité.

Si le pare-brise de votre voiture est fracassé par une lourde branche brisée par les vents de Dorian, vous êtes couverts par la majorité des polices d’assurance automobiles à moins d’avoir choisi une assurance à risques spécifiques qui ne comprend pas un tel scénario.

Une toiture soufflée par Dorian est tombée sur ces voitures à Halifax. Photo : Radio-Canada / Michèle Brideau

Mais ce n’est pas toujours aussi simple. Dans le cas d'une inondation, par exemple, un propriétaire pourra obtenir un dédommagement pour un sous-sol inondé seulement s’il acheté une police d’assurance appropriée.

Ça dépend vraiment si vous avez opté pour la couverture supplémentaire. En ce qui en concerne les inondations, c’est vraiment dépendant de si on a demandé cette assurance supplémentaire , explique Vanessa Barrasa du BACBureau d’assurance du Canada .

Les marées de tempête causées par Dorian et ses vents ont endommagé des roulottes installées sur la côte ainsi que de nombreux bateaux de pêche et de plaisance. Les produits d’assurances varient beaucoup par type de véhicule récréatif et d’embarcation.

Il y a plusieurs différents types de polices d’assurances maritimes pour les bateaux et autre. Donc, c’est vraiment préférable de contacter son agent pour discuter de la police à laquelle vous êtes inscrite , souligne Mme Barrasa.

Un voilier échoué à la marina de Shediac. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Le BAC Bureau d’assurance du Canada donne aussi quelques conseils pour faire des réclamations dans des circonstances comme celles de Dorian.

Il suggère par exemple de conserver toutes les factures et pièces justificatives des dépenses encourues. Il est important aussi de documenter toutes les pertes en captant des images, vidéo ou photo.