Le gouvernement albertain exige une plus grande liberté d'expression sur les campus

Le gouvernement conservateur exige que les institutions d’enseignement postsecondaires en Alberta se plient aux principes de Chicago d’ici la fin de l’année. Si l’objectif est de favoriser la liberté d’expression, certains s'inquiètent déjà de voir les partisans de théories racistes ou d'idées choquantes bénéficier d'une plus grande visibilité.

Les principes de Chicago ont été rédigés en 2014 par le Comité sur la liberté d'expression de l’Université de Chicago et publiés en janvier 2015. Ils réitèrent l’importance de la plus grande liberté d’expression possible sur les campus. Selon ses promoteurs, les universités, par nature, doivent s’abstenir de limiter la propagation d’idées mêmes blessantes ou désagréables.

La limite, car il y en a bien une, c’est que les lois soient respectées et qu’il n’y ait donc pas de diffamation, de menaces ou de harcèlement.

La rectrice de l'Université de Calgary, Dru Marshall, explique que son institution a choisi de rédiger une déclaration sur la liberté d'expression qui fait référence aux différentes politiques en place plutôt que d’élaborer une nouvelle politique à part entière.

« Je ne pense pas que cela fera un grand changement », dit-elle. « Les Universités sont un endroit où vous êtes parfois confronté à des idées qui ne sont pas les vôtres, avec lesquelles vous allez être mal à l'aise de temps en temps, c’est normal », ajoute Dru Marshall.

La beauté des universités, c’est que ce sont des endroits où l’on peut élargir ses horizons, sa pensée et admettre que tout le monde ne pense pas pareil et que si vous avez une opinion, elle doit pouvoir être énoncée et exprimée clairement pour qu’elle puisse être discutée respectueusement. Dru Marshall, rectrice de l'Université de Calgary

L’envers de la médaille, selon Shama Rangwala, chargée de cours à l'Université de l'Alberta, c’est que des idées intolérantes soient renforcées ou « légitimés par la crédibilité des institutions qui les accueillent ». Elle estime en outre que les étudiants qui sont déjà victimes de discrimination pourraient se sentir encore plus exclus.

Pour être très claire, ce n’est pas à propos de promouvoir la liberté d’expression, c’est pour créer des espaces de paroles très conservateurs pour promouvoir des théories comme le génocide blanc ou des théories nationalistes blanches, très anti-immigrantes. Shama Rangwala, chargée de cours, Université de l'Alberta

Dans le passé, des groupes antiavortement se sont plaints que leurs discours étaient muselés. Avec les changements annoncés, plusieurs des restrictions qui leur étaient imposées par les universités pourraient tomber.

Le gouvernement Kenney donne aux universités jusqu’au 15 décembre pour établir des politiques claires qui suivent les principes de Chicago. D’ici là, ces agoras du libre débat doivent composer avec de l’incertitude concernant leur financement. Un récent rapport gouvernemental sur l’état des finances publiques suggère même de fermer certaines institutions.

Avec les informations de Laurent Pirot