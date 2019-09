Reprise des accouchements à l'Hôpital de Saint-Eustache

Au cours de la fin de semaine, une douzaine de femmes censées y accoucher ont été dirigées vers d'autres établissements, notamment à Montréal.

La direction de l'hôpital a décidé de réduire les activités de son unité de naissances pendant trois jours afin de diminuer la pression sur le personnel.

Beaucoup d'employés de l'établissement sont épuisés. L'hôpital fait face à une pénurie de main-d’œuvre.

Selon la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, cette mesure n'a pas empêché les infirmières de faire des heures supplémentaires.

Il y a eu trois césariennes d'urgence, plus six accouchements, dit Denis Provencher, président intérimaire des Laurentides de la FIQ. On calcule 95 heures de temps supplémentaire. [...] [Ça] fait qu'il n'y a eu aucun abaissement en fin de semaine pour régler la situation.

Le syndicat demande l'ajout de une à deux personnes par quart de travail, ainsi qu'un réaménagement des horaires.

La direction promet quant à elle d'être davantage à l'écoute de ses employés. Elle veut également accélérer la formation des nouvelles recrues.

On va s'assurer qu'il ne manque pas de personnel, pour être sûr que la pression ne soit pas trop forte sur les équipes , dit la directrice des services professionnels du CISSS des Laurentides, Lynda Thibeault.

L'établissement tient à rassurer les femmes enceintes : elles peuvent venir accoucher à Saint-Eustache.

D'après les informations de Davide Gentile et Myriam Fimbry