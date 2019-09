La Ville de Rouyn-Noranda remplacera ses décorations de Noël

Les membres du conseil municipal ont voté ce lundi en faveur de l'achat de 122 décorations au coût de plus de 86 600 $.

Le contrat de gré à gré a été accordé à l'entreprise Leblanc Illuminations Canada.

On se met au goût du jour, à la lumière du jour. Diane Dallaire

Les décorations de Noël, qui sont accrochées chaque année aux poteaux du centre-ville et de certains quartiers, dataient de plusieurs dizaines d'années.

On évite d'enlever et de remettre. C'est une première phase pour l'instant. Il y a certains secteurs d'identifiés et on va y aller par la suite pour le reste , explique la mairesse de Rouyn-Noranda.

L'avenue Principale et la rue Perreault font partie des secteurs identifiés pour cette première phase.