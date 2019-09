Entrevue avec Alain Poirier, le nouveau directeur de la santé publique en Estrie

Je me suis posé la question. J’ai parlé au PDG et finalement, j’ai dit non. Mais je leur ai dit que si jamais ils avaient des difficultés, on pourrait s’en reparler. Il m’a rappelé il y a trois semaines , explique-t-il.

Entrevue avec Alain Poirier, le nouveau directeur santé publique en Estrie

C’est à ce moment-là qu’il aurait finalement accepté. Il y avait des gens intéressés, mais qui étaient trop jeunes. L’un de mes mandats ici sera d’ailleurs de coacher des gens au moins une année, peut-être deux. Ce n’est pas un poste de quatre ans comme on voit souvent dans ce genre de fonctions là , continue-t-il.

Celui qui dit avoir « la bougeotte » avait déjà eu des responsabilités dans le domaine de la santé publique dans le passé.

Depuis l’année que j’étais médecin-conseil pour toutes sortes de gens dans beaucoup de domaines différents, je trouvais que ça ne me sollicitait pas assez. Quand j’ai appris que Mélissa [Généreux] quittait, je l’ai appelée. Ça m’intéressait de savoir comment ça se passait. Elle m’a vanté la région , relate-t-il.