Une exploitation de sables bitumineux « plus sobre en carbone », promet Suncor

Pour extraire le pétrole, à 25 km au nord de Fort McMurray en Alberta, Suncor injecte dans le sol de la vapeur. Pour chauffer toute cette eau, l’entreprise utilise actuellement d’immenses chaudières à coke qui chauffent sous la combustion de résidus de la production même de l’entreprise.

Mais Suncor a annoncé lundi qu’à partir de 2023, cette vapeur sera produite avec du gaz naturel dont la combustion est moins polluante. En outre, ces nouvelles machines à vapeur pourront récupérer la chaleur excédentaire pour produire jusqu’à 800 mégawatts d'électricité, assez pour répondre à 8 % de la demande électrique albertaine.

Ce projet génère une valeur économique pour les actionnaires, rappelle le président et chef de la direction, Mark Little, en réduisant les coûts d'exploitation de son usine de base de sables pétrolifères. Il risque aussi d'augmenter la demande en gaz naturel dans les Prairies.

D’après l’entreprise, le remplacement des chaudières à coke par des unités de cogénération au gaz naturel réduira d'environ 25 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la production de vapeur. Elle s'attend aussi à une réduction des émissions de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote d'environ 45 % et 15 %, respectivement.

Un certain recul s’impose toutefois face à ces données. Plus tôt cette année, des scientifiques d'Environnement Canada ont révélé que l’exploitation des sables bitumineux est plus polluante que ce que déclarent les entreprises pétrolières. Dans le cas de Suncor, les mesures prises près de mines à ciel ouvert ont révélé un écart de plus de 13 % avec les chiffres officiels.