Kevin Lambert en lice pour le prix Médicis

L’auteur québécois connaît toute une rentrée littéraire sur le vieux continent. En plus d’avoir été finaliste au prix littéraire du journal Le Monde et d’être sélectionné pour le prix Wepler et pour le prix Sade, voilà que son roman est en lice pour le prestigieux prix Médicis.

Paru en 2018 au Québec, Querelle de Roberval est un roman social sur fond de grève dans une scierie. En entrevue l’automne dernier à Plus on est de fous, plus on lit!, Kevin Lambert affirmait que l’un de ses objectifs avec ce roman était d’ébranler les structures hétérosexistes de nos sociétés.

Je voulais montrer une sexualité qu’on ne voit pas souvent, de manière parfois trash, parfois crue, mais pour dire ‘Voilà ce que ça peut être, voilà ce que c’est. Êtes-vous tolérants maintenant? Êtes-vous prêts à accepter ça?’ Kevin Lambert

Le prix Médicis récompense un auteur ou une autrice qui « n’a pas encore une notoriété correspondant à son talent ». Dany Laferrière avait remporté le prix 2009 de même que Marie-Claire Blais en 1966.