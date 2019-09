Mégantic-Farnham : des citoyens veulent l’arrêt du transport de matières dangereuses

Le comité des citoyen.nes pour la sécurité ferroviaire du secteur Deauville-Magog demande au maire de Sherbrooke, Steve Lussier, et à la mairesse de Magog, Vicky May-Hamm, d’intervenir auprès du ministère des Transports du Canada pour que le transport de matières dangereuses cesse sur le tronçon de chemin de fer reliant Lac-Mégantic à Farnham .

Il faut que ça cesse jusqu’à ce que les réparations qui sont exigées et nécessaires de façon imminente soient effectuées rapidement, parce qu’on est vraiment inquiets , explique Anne LeBel, porte-parole du comité des citoyen.nes du secteur Deauville-Magog.

On souhaite qu’il n’y ait pas seulement des réparations à court terme. Anne LeBel, porte-parole du comité des citoyen.nes du secteur Deauville-Magog.

Mme LeBel dit craindre pour la sécurité des personnes et de l’environnement. Elle explique que le comité a déjà communiqué avec le maire de Sherbrooke et la mairesse de Magog à ce sujet.

Les projets pour la remise à niveau de la voie ferrée vont prendre beaucoup de temps avant que ça soit réalisé. Ça peut prendre encore quelques années, continue-t-elle. Nous, ce qu’on demande, tout comme les citoyens et les organismes de Mégantic qui ont fait une mise en demeure au ministre, c’est qu’on agisse.

Anne LeBel ne remet toutefois pas en doute que des réparations aient été effectuées par la compagnie Central Maine and Quebec Railway (CMQR), qui exploite le chemin de fer.