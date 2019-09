Les chauffeurs de taxi de l'Abitibi-Témiscamingue demandent le retrait du projet de loi 17

Une quinzaine de chauffeurs de Rouyn-Noranda et La Sarre ont d'ailleurs manifesté lundi après-midi devant le bureau de la députée caquiste Suzanne Blais à La Sarre.

C'est le cas d'André Macibob, copropriétaire de Taxi-Union de Rouyn-Noranda, qui craint l'arrivée de la compagnie Uber dans la région. Il croit que si le projet de loi est adopté, il y aura un départ massif parmi ses employés.

À ma compagnie de Taxi-Union, il y a trois quarts des gars qui vont s'en aller. Pourquoi? Parce que ça ne sera plus régi [...] Ils vont aller travailler ailleurs. Comme toute l'industrie du taxi, on manque aussi de main-d'œuvre , dit-il.

Dominic Dubé (à droite), propriétaire de Taxi 6000 de La Sarre, et André Macibob (à gauche), propriétaire de Taxi-Union de Rouyn-Noranda, étaient des manifestants. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Le propriétaire de Taxi 6000 de La Sarre, Dominic Dubé, affirme que le gouvernement veut déréglementer l'industrie. Propriétaire de cinq permis de taxi, il n'hésitera pas à cesser ses activités si le projet de loi est adopté.

La loi n'est même pas passée et il y a sur les réseaux sociaux des gens qui parlent de faire rentrer Uber à La Sarre. S'il y a un Uber qui rentre à La Sarre, moi je ferme la porte. Ça fait 26 ans que j'ai des taxis à La Sarre, ça fait 26 ans qu'on se bat pour garder nos permis vu qu'ils nous ont imposé d'avoir des permis, s'il y a un Uber qui rentre à La Sarre, je ne me bats plus, c'est terminé. On ne veut pas de la loi 17, on ne veut pas de compensations.

Les manifestants rejettent les compensations financières que le gouvernement propose aux propriétaires de permis de taxi.

Certains taxis ont même affiché des slogans dans le pare-brise de leur voiture. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Dany Parent, de l'Association régionale des propriétaires de taxis, est ouvert à une réforme de l'industrie, mais pas à celle qui causerait sa faillite.

On n'est pas d'accord avec ça. Tu ne peux pas rentrer comme ça et démolir une industrie complètement. La prochaine étape, c'est de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas un bon projet de loi, il faut qu'il soit aboli. On est ouvert à un changement, mais pas à une démolition complète d'un marché et perdre des investissements , lance-t-il.

Les manifestants promettent de revenir à la charge dans les jours à venir.