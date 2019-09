Deux athlètes de l’Université de Regina au Camp des recrues RBC

En fonction des résultats, jusqu’à 30 athlètes pourraient être retenus et ainsi faire leur entrée au sein du programme Futurs athlètes olympiques RBC, ce qui leur permettrait d’obtenir du financement et des ressources afin de poursuivre leur rêve olympique.

Lancé en 2016, le Camp des recrues RBC est un programme national créé en partenariat avec RBC, CBC/Radio-Canada et le Comité olympique canadien dans le but de cibler et d’aider la future génération d’athlètes de haut niveau au Canada.

Jusqu’à maintenant, le programme a permis de sélectionner 87 athlètes qui se sont partagé la cagnotte de 1,3 million de dollars.