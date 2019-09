Premiers effets de l'interdiction des signes religieux

On est dans une situation qui est vraiment dommage, qui est triste. On veut évidemment apporter notre support et notre aide à des enseignants qui vivent ce genre de situation là, mais on est pris avec cette loi-là. Catherine Beauvais St-Pierre, présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal

L'application de la loi provoque aussi un certain malaise quant aux stagiaires dans les écoles publiques.

La Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI) a l'intention de refuser les stagiaires en enseignement qui portent un signe religieux même si la loi ne s'applique pas dans leur cas.

Nos besoins, au niveau du personnel enseignant, sont si grands qu'on n'a pas le luxe de perdre une personne, alors si on a le choix entre une qui porte un signe religieux visible et une autre qui n'en porte pas, on va aller du côté de la personne qui n'en porte pas en pensant qu'on pourra par la suite l'embaucher , explique le président de la CSPI, Mivile Boudreault.

Le ministre de l'Immigration du Québec, Simon Jolin-Barrette, a tenu à rappeler « que ce n'est pas possible d'enseigner avec le port d'un signe religieux. »

Il n'a pas été possible d'obtenir des données sur le nombre de personnes qui auraient pu accepter de retirer leurs signes religieux pour pouvoir enseigner.

Définition de la Loi sur la laïcité de l’État La Loi sur la laïcité de l’État prévoit que toutes les institutions parlementaires, gouvernementales et judiciaires devront respecter les principes de la séparation de l’État et des religions. Le texte réitère aussi la neutralité religieuse de l’État, l’égalité de tous les citoyens et les libertés de conscience et de religion pour chacun. La loi prévoit notamment l’interdiction du port de signes religieux chez les employés de l’État en position de coercition (juges, policiers, procureurs, gardiens de prison) et d’autres employés de l’État, essentiellement les enseignants des écoles primaires et secondaires du réseau public et les directeurs d’école. Pour répondre aux inquiétudes exprimées par les employés de l'État qui portent déjà des signes religieux, notamment les enseignantes musulmanes qui portent le voile, la loi est assortie d’une clause protégeant leurs droits acquis en date du 27 mars 2019, à condition qu’ils conservent la même fonction dans une même organisation. La Loi sur la laïcité de l’État comprend aussi des dispositions de dérogation pour la soustraire à des articles des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. La charte québécoise a, en outre, été modifiée afin qu’elle stipule « que les libertés et droits fondamentaux doivent s’exercer dans le respect de la laïcité de l’État ». La loi prévoit également que tous les services gouvernementaux doivent être offerts à visage découvert. Ils doivent aussi être reçus à visage découvert lorsque cela est nécessaire à des fins d’identification ou pour des motifs de sécurité. Aucun accommodement raisonnable ne peut être demandé pour contourner cette obligation, est-il précisé. La Loi sur la laïcité de l'État n’inclut aucune sanction pénale ni monétaire pour les contrevenants.

