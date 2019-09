Petit guide pratique du train léger d’Ottawa

Après plus de six ans de construction (et un an et demi de retard), la ligne de la Confédération de l’O-train ouvrira finalement ses portes samedi après-midi. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau mode de transport dans la capitale.

Quand sera-t-il ouvert?

Du lundi au jeudi, les trains rouleront de 5 h le matin jusqu’à 1 h la nuit. Le vendredi, les passagers pourront monter à bord jusqu'à 2 h.

Les samedis, le train sera ouvert de 6 h à 2 h, tandis que l’horaire du dimanche et des jours fériés sera de 8 h à 23 h.

Les trains rouleront entre 5 h et 1 h du lundi au jeudi. Photo : CBC/Andrew Lee

Lorsque la ligne de la Confédération ne sera pas en service, des autobus prendront la relève pour traverser le centre-ville d’Ottawa.

Pourquoi fermer la nuit? Afin de procéder à l'entretien des trains et des voies ferrées.

Est-ce que le train passera souvent?

OC Transpo indique que plus de 600 personnes pourront s’entasser dans les trains, qui devraient passer chaque cinq minutes ou moins en période de pointe et « fréquemment » en dehors des heures les plus achalandées.

Des panneaux dans chacune des stations vous permettront de voir en temps réel quand passera le prochain train.

Combien ça coûte?

Les tarifs en vigueur actuellement le seront jusqu’au 30 septembre — 3,50 $ par passage à la billetterie ou 3,45 $ sur une carte Presto.

Dès le 1er octobre, les tarifs augmenteront de 10 ¢. Une hausse du coût du laissez-passer mensuel est également à prévoir. Celui des adultes passera de 116,50 $ à 119,50 $.

Si vous obtenez un billet de correspondance à bord d’un autobus, vous devrez l’effleurer sur un des portillons d’accès qui permettent d'entrer dans une station du train.

Le laissez-passer mensuel d'OC Transpo passera de 116,50 $ à 119,50 $ le 1er octobre. Photo : CBC/Andrew Lee

Comment fonctionnent les guichets de vente?

Les nouvelles machines se retrouvent déjà sur la ligne Trillium depuis plusieurs mois. Il est possible de payer avec de l’argent comptant, ou par cartes de débit et de crédit.

Les usagers pourront également recharger leur carte Presto à ces guichets.

Les machines sont bilingues, ont du braille et offrent un service de clavardage vidéo en direct avec un représentant du service à la clientèle.

Les détenteurs d'une carte Presto paieront 3,45 $ par passage pour prendre le train léger. Photo : CBC/Andrew Lee

Combien de temps faudra-t-il pour traverser la ligne d’un bout à l’autre?

Environ 25 minutes pour se rendre de la station du Pré Tunney, à l'extrémité ouest, à la station Blair, à l’extrémité est, selon OC Transpo.

Les 13 stations de la ligne de la Confédération Photo : Radio-Canada

Et si je suis cycliste?

Pas de panique, les vélos seront autorisés à l’avant de chaque train, où de la peinture verte annoncera aux cyclistes qu’ils peuvent s’y installer avec leur vélo.

S’il n’y a pas de place, il faudra toutefois attendre le prochain train.

Des rampes sont installées aux escaliers pour aider les cyclistes à monter leur vélo.

Est-ce que le réseau est accessible aux personnes avec un handicap?

Chaque train à deux voitures comporte 240 places assises, avec des sièges rabattables près des portes.

Différents sons indiquent que les portes s’ouvrent ou se ferment. Des annonces sont faites chaque fois qu’un train approche d'une station.

Les animaux d'assistance sont permis.

Les trains de la ligne de la Confédération sont équipés d'interphones bidirectionnels pour permettre aux voyageurs de communiquer avec l'opérateur. Photo : Radio-Canada / Leah Hansen

Si une envie urgente d’aller aux toilettes survenait?

Quatre stations ont des toilettes publiques : Pré Tunney, Bayview, Hurdman et Blair.

Puis-je amener mon animal domestique?

S'il est dans un porte-bagages, oui. Tant qu'il ne prend pas trop de place et ne bloque pas une allée.

Est-ce qu'il y aura du chauffage et de la climatisation?

Oui (et c’est tant mieux!)

Est-ce que j'aurai accès au réseau cellulaire dans le tunnel?

La Ville d'Ottawa assure que vous pourrez utiliser vos données dans le tunnel (et continuer de consulter les plus récents articles de Radio-Canada sur l’appli INFO).

il sera possible d'utiliser les données mobiles de son téléphone intelligent, même dans le tunnel du train léger. Photo : Ville d'Ottawa

Et s'il y a un problème dans mon train?

Il y a un conducteur dans chaque train qui peut surveiller les voitures à l'aide de caméras.

Chaque train dispose d'un interphone d'urgence pour rejoindre le conducteur.

Si les trains ont des problèmes et doivent cesser de rouler, la Ville d’Ottawa affirme qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour déployer des autobus en remplacement, mais qu'elle ne sera pas en mesure d'offrir le même niveau de service que le train léger

Dans quelle mesure les trajets d'autobus changeront-ils?

Ce sera un des plus gros changements de l'histoire d'OC Transpo.

Pendant les heures au cours desquelles les trains circulent, la plupart des circuits d'autobus qui empruntent le Transitway vers le centre-ville se termineront maintenant aux stations du Pré Tunney, Hurdman, Saint-Laurent et Blair.

Les passagers devront ensuite prendre le train vers leur destination.

La station Tremblay du train léger d'Ottawa. Photo : CBC/Andrew Lee

Mais rassurez-vous, pendant les trois premières semaines de service de la ligne de la Confédération, les circuits actuels ne changeront pas et les autobus pourront vous mener au centre-ville, le temps de vous adapter.

OC Transpo a mis en place un planificateur de voyage sur son site web (Nouvelle fenêtre) . Vous pouvez y prendre connaissance des impacts sur vos déplacements.

Quelle est la prochaine étape?

À plus long terme, le réseau du train léger d'Ottawa continuera de s'étendre vers l'est, l'ouest et le sud.

L'échéancier actuel de la phase 2 prévoit amener les trains à Riverside Sud et à l'aéroport en 2022, à Orléans en 2024 et au Collège Algonquin et sur la promenade Moodie en 2025.

La Ville de Gatineau travaille actuellement sur des plans de construction d'une ligne de train léger sur rail qui la relierait à Ottawa.