Décès dus à des erreurs médicales en Outaouais : le sous-financement montré du doigt

L'enquête repose sur une compilation de 900 rapports du coroner publiés entre 1998 et 2018. Avec 34 décès, c'est à l'Hôpital de Gatineau que le nombre de décès dus à des erreurs médicales a été le plus important, tandis que 15 décès auraient pu être évités à l'Hôpital de Hull.

Pour la région de l'Outaouais, cela représente un taux 12,35 erreurs par million d'habitants contre 8,35 à Montréal. Selon La Presse, un patient hospitalisé en Outaouais avait trois fois plus de risques de mourir des suites d'une erreur médicale qu'un patient de Laval ou Longueuil.

La publication de ces données fait remonter beaucoup de souvenirs à la surface pour des patients qui ont fréquenté ces hôpitaux et leur famille.

Mon épouse a eu un cancer en 2016. On a su par la suite que c'était un cancer, mais on s'est rendu à l'hôpital parce qu'elle avait les jambes noires noires noires , raconte Denis Marcheterre, président d'Action Santé Outaouais (ASO), encore ému par cette expérience.

On a attendu 10-12 heures à peu près, comme tout le monde pour se faire dire par la suite : "Madame, vous n'avez rien" , poursuit-il. Le couple s'est ensuite rendu à l'hôpital Monfort où la conjointe de M. Marcheterre a subi un test qui a révélé qu'elle avait un cancer.

On a dû se rendre à Montfort pour qu'on la prenne en deux minutes, qu'on fasse un test, et cinq minutes plus tard, on savait qu'elle avait un cancer. Là, il y a un problème. [...] Ce n'est même plus une erreur médicale, c'est un problème d'attitude à mon avis. Ce n'est pas compliqué, à Montfort, on lui a sauvé la vie , conclut-il.

« Une des régions les plus défavorisées au Québec »

Porte-parole d'Équité Outaouais en matière de santé, Gilles Aubé déplore un manque criant de moyens. Il croit que l'Outaouais n'est pas à armes égales aux autres régions pour bien desservir [la] population .

Il nous manque des infrastructures hospitalières, il nous manque 185 lits d'hôpitaux, il nous manque des infrastructures pour les soins de longue durée, il nous manque 460 lits de longue durée, il nous manque 1000 infirmières pour desservir notre population, 200 spécialistes , déplore-t-il.

L'Outaouais est sous-financé depuis des dizaines d'années. Comment voulez-vous que l'on développe notre système de santé adéquatement si on est toujours sous-financés année après année? Gilles Aubé, porte-parole d'Équité Outaouais en matière de santé

Le Syndicat des professionnels en soin de l'Outaouais (SPSO) — qui représente entre autres le personnel infirmier — parle depuis longtemps d'une surcharge de travail qui a des conséquences sur la qualité des soins.

On ne peut pas demander à nos professionnels en soins de faire des heures supplémentaires à longueur d'année sans qu'il y ait un impact sur la sécurité des patients , constate le président par intérim du SPSOSyndicat des professionnels en soin de l'Outaouais , Patrick Guay. On n'est pas contents de la situation nous non plus.

La ministre québécoise de la Santé, Danielle McCann, a réagi à l'article de La Presse, assurant que des mesures avaient déjà été prises, notamment avec la nomination d'une nouvelle PDG à la tête du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Josée Filion.

La ministre McCann dit aussi avoir demandé un rapport sur les mesures actuelles prises au niveau du personnel. Enfin, elle promet d'accorder une attention particulière à l'Outaouais.

Contacté par Radio-Canada, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a indiqué qu'aucune entrevue ne serait accordée. En revanche, les médias sont invités à une conférence de presse en lien avec la qualité et la sécurité des soins et services, mardi matin.

Avec les informations de Josée Guérin et d'Audrey Roy