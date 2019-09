La Matanie s'oppose à la remise en circulation des permis abandonnés par Pieridae Energy

Dans la dernière année, Pieridae Energy a demandé au gouvernement du Québec la permission d'abandonner 48 licences d'exploration pétrolière et gazière.

Plusieurs de ces titres sont situés sur le territoire d'intérêt pour la création d'une aire protégée, dans le bassin versant de la rivière Cap-Chat, une zone comprise dans la MRC de La Matanie.

Selon les élus de la MRC, Québec ne doit pas redistribuer les permis associés aux projets Edgar et Gaspesia, même si d'autres compagnies montrent leur intérêt.

Dans une résolution envoyée à la ministre responsable de la région, Marie-Ève Proulx, la MRC considère que l'exploitation des hydrocarbures est incompatible, selon les lignes directrices de l'Union mondiale pour la nature, avec une aire protégée de catégorie 3.

En rouge, les territoires que veut abandonner Pieridae Energy et en vert, ceux qui seront conservés.

Le retrait de la compagnie albertaine vient donc faciliter le cheminement du projet qui traîne en longueur depuis trop longtemps, estiment les élus.

Nous, on est des élus de proximité et on voit que notre population n'est pas intéressée à avoir ça (NDLR l'exploration des hydrocarbures), donc c'est pas dur à décider.

Denis Santerre, préfet, MRC de La Matanie