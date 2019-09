Le ministère de l’Immigration déploie des effectifs dans la région

Le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration ( MIFIministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration ), Simon Jolin-Barrette, était de passage à Roberval lundi pour annoncer cette bonification des services et des effectifs dans la région.

Quatre employés s’ajoutent aussi aux deux personnes déjà en poste dans la région.

Ces nouvelles mesures sont déployées dans le cadre d’un investissement majeur de 8,3 millions de dollars. Près de 40 nouveaux points de service du ministère seront mis en place à l'échelle de la province.

Afin de proposer de nouveaux services aux entreprises, le ministère a aussi créé un poste de conseiller en immigration régionale afin de traiter les demandes des entreprises directement en région.

Le ministre Simon Jolin-Barrette a également annoncé une aide financière de 104 500 $ à trois municipalités dans les MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine. Ces fonds vise à attirer les immigrants dans la région et développer des collectivités plus accueillantes et inclusives.