Jean-Paul L’Allier raconte sa vie dans Le Relais

Intitulé Le Relais, le livre est tiré des mémoires partielles de celui qui a été maire de Québec pendant plus de 15 ans, de 1989 à 2005. Jean-Paul L'Allier est décédé en 2016 avant de pouvoir compléter son récit.

Il témoigne de ce qu’il a été, de ce qu’il a vécu, des gens qu’il a croisés, qu’ils l’ont influencé, qui l’ont marqué et les choix qu’il a faits. Il s’explique. Comme s'il devait rendre témoignage de sa vie , résume Gille Gallichan, assurant qu’il ne s’agit pas d’une biographie.

Il voulait surtout écrire ses réflexions, quelques souvenirs, certainement. C’était un peu comme des chroniques qu’il avait faites pour Le Devoir [...] avant d’être maire , explique la veuve de M. L’Allier, Johanne Mongeau.

Le titre n’est pas anodin. Il fait référence à une course à relais vers l'avenir du Québec. Je veux en témoigner pour passer le relais à ceux et à celles qui partagent l'essentiel des mêmes valeurs et qui voudraient, comme j'ai voulu le faire, à la suite des Paul Gérin-Lajoie, René Levesque, Georges-Émile Lapalme, Jean Lesage et tous les artisans de la Révolution tranquille, prendre le relais pour l'avenir du Québec , écrivait L'Allier, un an avant sa mort, en 2015.

Une entrevue décisive

L’ancien maire, quelque temps avant sa mort, a donné une entrevue à Bruno Savard, animateur du Téléjournal Québec.

Plusieurs extraits ont été utilisés par l’historien Gilles Gallichan afin de préciser certains dires de l’ancien maire de Québec. Je tenais à ce que ce soit du Jean-Paul L’Allier jusqu’à la fin. C’était lui qui parlait, lui qui racontait .

On ne pouvait pas savoir si c’était sa dernière entrevue, mais c’était son souhait de transmettre une vue d’ensemble de sa carrière , confie Johanne Mongeau.

Un livre à son image

Publier un livre à partir des mémoires de L’Allier n’a pas été très compliqué, confie Gilles Gallichan.

Ce n’était pas si terrible parce qu’il avait un plan d’ensemble. Il a fallu couper un chapitre qui était beaucoup trop long par rapport aux autres, explique-t-il. Dans l’ensemble, tout était cohérent. On voyait que son plan était chronologique, il suivait le temps depuis son enfance.

Gilles Gallichan insiste : la très grande majorité des passages dans ce livre sont tirés de ce qu'a écrit Jean-Paul L’Allié, sauf quelques modifications pour aider à la compréhension du lecteur.

Comme c’est inachevé, il manquait parfois certains repères chronologiques , explique l’historien, qui a ajouté certaines références pour situer les évènements aux lecteurs plus jeunes.

Questionné à savoir si M. L’allier apprécierait ce livre s'il était toujours parmi nous, Johanne Mongeau croit que oui. On a travaillé fort. On s’est mis souvent dans sa peau. C’est ça qu’il aurait voulu dire. J’ai tellement poussé dans le dos de Jean-Paul pour qu’il fasse un livre. Et bien on l’a eu, notre livre! , conclut-elle, sourire aux lèvres.

Le Relais, mémoires inachevés, est publié sous Septentrion et paraitra le 10 septembre.