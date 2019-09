C'est jour de vote au Manitoba

Wab Kinew, chef du NPD, est un Autochtone né en Ontario qui a grandi à Winnipeg, où il a fréquenté une école d'immersion. Il a été rappeur et journaliste et a écrit une autobiographie, « The Reason You Walk », dans laquelle il revient sur ses erreurs passées et son cheminement pour se reprendre en main.

Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton