À quoi s’attendre de l’évènement Apple?

Trois nouveaux modèles d’iPhone

Le Wall Street Journal (Nouvelle fenêtre) et plusieurs autres médias américains soutiennent que trois nouveaux modèles d’iPhone devraient être présentés à la conférence. Ceux-ci devraient faire partie de la famille iPhone 11, mais certains analystes soutiennent que ce nom pourrait être sujet à changement.

Les successeurs des modèles haut de gamme des téléphones Apple, l’iPhone XS et sa version grand format iPhone XS Max, porteraient désormais la dénomination Pro , selon Bloomberg (Nouvelle fenêtre) et MacRumors (Nouvelle fenêtre) . Ceux-ci auraient des formes identiques à celles de leurs prédécesseurs, en plus de conserver leurs écrans DELO.

Cela voudrait donc dire que le nouveau modèle d’entrée de gamme qui remplacera l’iPhone XR pourrait simplement s’appeler iPhone 11. Il aurait un écran à cristaux liquides de plus basse résolution que celui des modèles Pro, et sa taille se situerait entre celle de l’iPhone 11 Pro et celle de l’iPhone 11 Pro Max.

Plus de caméras

Les modèles Pro des nouveaux iPhone auraient trois caméras à l’arrière, selon plusieurs médias. Quelques fabricants d’accessoires ont d’ailleurs déjà dévoilé des étuis (Nouvelle fenêtre) qui confirment cette information. Ce troisième capteur devrait être un objectif à très grand angle, qui servirait entre autres à faciliter la prise de photo de paysages.

Le modèle qui remplacera l’iPhone XR passerait pour sa part d’une à deux caméras à l’arrière. Dans les deux cas, les autres capteurs seraient améliorés par rapport à ceux de leurs prédécesseurs respectifs.

Le capteur avant des prochains iPhone offrirait aussi la possibilité d’enregistrer des vidéos en super-ralenti, selon Bloomberg.

Face ID amélioré

Le système de reconnaissance faciale apparu avec l’iPhone X serait de retour pour la troisième année de suite et serait plus efficace que jamais. Il devrait reconnaître les visages sous plus d’angles qu’avant, notamment lorsque le téléphone est placé à plat sur une table, selon Bloomberg.

Ceux et celles qui souhaitaient le retour du système d’authentification par empreinte digitale, Touch ID, devront patienter jusqu’à l’an prochain, à en croire Bloomberg. Celui-ci serait réintroduit en 2020 et serait intégré sous l’écran des téléphones, comme c’est présentement le cas pour plusieurs téléphones Android, dont le Samsung Galaxy S10.

Meilleure résistance à l’eau

La résistance à l’eau des nouveaux iPhone serait nettement améliorée , selon Bloomberg. Ils pourraient être submergés à l’eau pour beaucoup plus longtemps que les 30 minutes que promettent l’iPhone XS et XS Max.

Le prochain Apple Watch... et plus?

Apple présente un nouveau modèle de sa montre intelligente, l’Apple Watch, en même temps que l’iPhone chaque année depuis 2015. Il y a fort à parier que ce sera encore le cas en 2019.

Il ne faut toutefois pas s’attendre à de grands changements à cet accessoire si l’on considère que le modèle de l’an dernier, l’Apple Watch Series 4, a apporté des améliorations significatives à la gamme de montres intelligentes de l’entreprise de Cupertino.

Des rumeurs circulent au sujet de nouveaux modèles de tablettes iPad, d’ordinateurs portables MacBook Pro et du dispositif Apple TV. Il est certainement possible qu’un ou plusieurs de ces appareils soient aussi de la partie, mardi.

Comment écouter l’évènement?

L’évènement sera diffusé à 10 h HAP (13 h HAE) le mardi 10 septembre.

Il sera possible de l’écouter en direct sur YouTube (cliquez ici (Nouvelle fenêtre) ) ou sur la page Évènements du site web d’Apple (cliquez ici (Nouvelle fenêtre) ).