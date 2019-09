Deux parcours d'exercice santé en plein air ouverts aux Gatinois

Ces nouveaux équipements sont installés dans le parc Lavictoire, dans le secteur de Gatineau, ainsi que le parc des Ormes, dans le secteur de Hull.

Je l'ai essayé. C'est tellement agréable le parc Lavictoire. On peut faire un grand parcours de marche , a témoigné le porte-parole du centre pour aînés Campus 3, Aurèle Desjardins.

Ces infrastructures visent à créer un environnement favorable aux saines habitudes de vie et à encourager le vieillissement actif. Bien que ces deux parcours ciblent surtout les adultes de 50 ans et plus, la Ville de Gatineau invite tous ses citoyens à les utiliser.

La mise en place et l'animation des parcours d'exercices sont un pas de plus vers un milieu de vie approprié, accessible et sécuritaire pour notre population vieillissante , a fait savoir la présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé, Renée Amyot, par voie de communiqué.

Nous espérons que ces investissements contribueront à améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Déclaration de Renée Amyot, présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé

On a besoin que les gens bougent un peu plus. Et en même temps, la population est de plus en plus vieillissante. On a besoin de trouver des infrastructures qui répondent aux besoins des gens , a renchéri M. Desjardins.

Une pancarte explique comment utiliser le billot pour s'entraîner. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Outre les pancartes qui sont installées tout le long du parcours, un kinésiologue sera aussi sur place tous les jeudis à partir du 19 septembre, de 12 h 30 à 13 h 30, pour expliquer comment utiliser les infrastructures.

La Ville de Gatineau a bénéficié d'une aide financière de 100 000 $ du Programme d'infrastructures Québec – Municipalité amie des aînés (PIQ-MADA). Deux autres parcs de ce genre devraient voir le jour en 2021, soit à Aylmer et à Buckingham.

Avec les informations de Christian Milette