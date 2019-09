Des mesures pour faciliter la rentrée scolaire des enfants de 4 et 5 ans

Des organismes de Rimouski-Neigette et de La Mitis ont signé une convention de collaboration pour faciliter la rentrée scolaire des enfants de 4 et 5 ans à la maternelle.

L'entente, élaborée par COSMOSSCommunauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé , inclut notamment la Commission scolaire des Phares, des organismes communautaires, des centres de la petite enfance et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Les organismes s'engagent entre autres à partager plus d'informations entre eux pour faciliter la transition des enfants et des parents dans cette étape importante.

L’école est mieux préparée pour accueillir les enfants. Laurence-Alex Falquet, agente de projet de COSMOSS Rimouski-Neigette

Les membres du personnel des écoles seront mieux outillés pour accueillir les jeunes puisque les CPE pourront, par exemple, transmettre des informations sur les enfants aux besoins spéciaux aux écoles primaires.

Ils sont plus au courant des enfants qui sont peut-être plus à risques ou qui ont des plus grands défis. Donc, ils ont pu mieux prévoir leurs ressources, engager des gens de plus au besoin pour répondre à la demande des enfants , raconte l’agente de projet de COSMOSSCommunauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé Rimouski-Neigette, Laurence-Alex Falquet.

Une classe de maternelle. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que cette collaboration va aussi permettre une meilleure communication avec les parents.

Ça fait aussi une rentrée scolaire un peu plus harmonieuse, en ce sens que [vu que] les parents étaient plus au courant des dates d’inscriptions, il y a eu moins d’inscriptions tardives , rapporte l’agente de projet de COSMOSSCommunauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé Rimouski-Neigette, Laurence-Alex Falquet.

Une première année pilote en 2018 avait permis la mise en place de certaines actions qui se déroulent tout au long d’une année scolaire et dans l’objectif de faciliter la transition du CPE vers l’école.

Ces actions comptent notamment un camp préparatoire pour accueillir les enfants de 4 et 5 ans qui entrent à l’école afin de les intégrer aux lieux et à la routine en douceur. Il y aura aussi des sorties de CPE à l’école pour visiter les locaux.

D'après les informations d'Édith Drouin