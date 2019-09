Les candidats issus des minorités sont-ils désavantagés?

Les partis politiques manitobains ont mis la diversité à l'honneur lors des élections provinciales de 2019, mais les minorités ont-elles plus de difficultés à se faire écouter? Trois anciens candidats, eux-mêmes issus des minorités, nous partage leur opinon.

Bien que le racisme soit toujours présent au Manitoba, l’ancien candidat progressiste-conservateur dans la circonscription de Saint-Boniface Mamadou Ka estime que la majorité des Manitobains sont prêts à accueillir des candidats de la diversité en politique.

Il y aura toujours des gens qui ne voudront pas voter pour vous parce que vous êtes ce que vous êtes, d’autres qui ne voudront pas voter pour vous [pour votre bannière politique], et d’autres encore pour votre personnalité , dit-il.

C’est à nous de jauger si ça vaut la peine de passer plus de temps à cette porte, les convaincre ou bien passer notre chemin , ajoute l’ancien candidat provincial, qui dit avoir eu peu de mauvaises expériences en faisant du porte-à-porte.

Les accueils mitigés qu’il a reçus ont été surtout de la part de sympathisants non-conservateurs, dit-il.

Parmi les 57 candidats que le Parti progressiste-conservateur, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti libéral ont en lice cette année, on compte respectivement 22, 24 et 19 femmes.

Roxane Dupuis était candidate pour les néo-démocrates dans la circonscription de Chemin-Dawson en 2016. Celle qui souligne faire également partie de la minorité invisible francophone juge que son expérience a été positive.

Les gens étaient souvent bilingues ou sensibles à cette réalité [francophone] je ne portais rien de nouveau, c’était déjà une valeur pour bien des gens , dit-elle, en ajoutant qu'elle abordait toujours les résidents d'abord en français.

Roxane Dupuis affirme que dans les zones rurales, les résidents étaient avant tout contents de voir en chair et en os un candidat à leur porte.

J’ai frappé des milliards de portes pendant les dernières 20 ou 25 années et au niveau de la réception, je pense que la réponse honnête, c’est que le jury est encore absent , dit de son côté Sachit Mehra, ancien candidat aux élections municipales à Saint-Nobert en 2014 et ancien président du Parti libéral.

À écouter au 6 à 9 : Table ronde : faire du porte-à-porte en tant que candidat issu de la diversité

Cette année, le Parti progressiste-conservateur et le NPDNouveau Parti démocratique ont battu des records quant au nombre de candidats autochtones de l’histoire moderne du Manitoba avec respectivement 12 % et 17 %.

Dans les circonscriptions de Burrows et The Maples, les candidats présentés par les trois partis majoritaires sont issus de communautés autochtones.

Dans le cas des progressistes conservateurs, ses deux candidats sont des femmes. Si l'une d'entre elles est élue, elle sera la première femme indo-canadienne de l’histoire de la politique manitobaine.