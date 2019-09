Le théâtre acadien est bien représenté à Ottawa

Parmi les huit pièces de théâtre présentées durant l’événement, qui a lieu tous les deux ans dans la capitale nationale, deux d’entre elles sont des créations du Nouveau-Brunswick.

Le coup d’envoi sera donné ce soir avec la pièce Les limites du bruit possible. L'oeuvre aborde le thème de la résilience à travers une série de récits fragmentés, où l’absence de parole laisse place au langage du corps.

Théâtre physique, jeu masqué, danse, acrobatie et marionnettes sont à l'honneur dans « Les limites du bruit possible ». Photo : Avec la gracieuseté du Centre national des arts / Emmanuel Albert

Satellite Théâtre n’en est pas à sa première participation aux Zones Théâtrales, elle y a déjà présenté quatre autres productions, dont Mouving et Comme un seul Grum. Le codirecteur artistique, Marc-André Charron, estime que cet événement a consolidé les débuts de la compagnie en lui permettant de tourner à travers la francophonie canadienne.

La pièce «Comme un seul Grum» avait été présentée aux Zones Théâtrales à Ottawa en 2017. Photo : Facebook : Satellite Théâtre

Des autrices acadiennes mises en lumière

Satellite Théâtre présentera également Overlap, la première pièce de théâtre de l'autrice Céleste Godin.

Présentée d'abord à Moncton, la pièce a reçu un bel accueil lors de son passage à Fredericton, devant un public majoritairement anglophone.

Céleste Godin signe le texte de la pièce « Overlap », et Marc-André Charron la mise en scène. Photo : Radio-Canada

À Fredericton on a joué avec des surtitres pour pouvoir rejoindre une autre communauté linguistique. C’était intéressant de voir que notre contenu, qui est fait beaucoup pour parler au public de Moncton, résonne dans d’autres groupes. [...] Les gens se sont identifiés à certaines parties du texte. Céleste Godin, autrice de la pièce « Overlap »

Marc-André Charron, qui signe la mise en scène de l’oeuvre acadienne contemporaine, croit que le propos de la pièce rejoindra aussi l’auditoire des Zones Théâtrales.

Les artistes de la production «Overlap» joueront au Théâtre de la Cour des Arts à Ottawa les 12 et 13 septembre prochain. Photo : Radio-Canada / Guy R. LeBlanc

Je pense qu’on parle d’une petite place qui se cherche et d’une humanité de petite ville, prise entre être une ville ou être [un endroit] rural et ça, je pense que c’est plus universel qu’on le pense. Marc-André Charron, metteur en scène de la pièce « Overlap »

Les Zones Théâtrales présentent aussi des lectures dramaturgiques. L’auteur acadienne Emma Haché y présentera son dernier texte, Johnny, ce samedi.

Du réseautage décontracté

Les Zones Théâtrales sont avant tout une célébration du théâtre francophone canadien. L'événement est couru tant par les diffuseurs que par les amateurs de théâtre francophone, qui viennent simplement pour le plaisir et la découverte.

Dans le cadre des Zones Théâtrales, le Centre national des Arts présentera des compagnies de théâtre et des auteurs de la francophonie canadienne. Photo : David Leclerc

Considéré comme un festival, il se distingue des événements de réseautage professionnel comme la Francofête en Acadie, qui vise surtout à vendre des spectacles.

Jouer des spectacles dans des festivals c’est une façon plus décontractée de rencontrer les gens. [...] On est vraiment là pour faire la fête, célébrer le théâtre francophone, et pour présenter les trucs qui nous font triper. Il y a quelque chose de plus relax dans l’air même si on sait qu’il y a plusieurs personnes importantes qui sont là. Marc-André Charron, codirecteur artistique de Satellite Théâtre

Au-delà des opportunités professionnelles, les rencontres entre artistes représentent l’une des grandes richesses de ce rendez-vous culturel.

Gilles Poulin-Denis, directeur artistique des Zones Théâtrales, lors du dévoilement de la programmation. Photo : Facebook : Zones Théâtrales

Quand on pratique loin des grands centres et qu’on n’a pas de quantité phénoménale de collègues de théâtre autour de soi, on se retrouve dans cette communauté-là et on se dit qu’on n’est pas seul à faire ça. Il y a des gens qui essaient de faire du théâtre en français à Vancouver et à Ottawa qui ont les mêmes défis, les mêmes questions. Marc-André Charron, codirecteur artistique de Satellite Théâtre.

Rayonner à l’extérieur

Marc-André Charron ne s’en cache pas, il souhaite que les pièces qu’il présente plaisent aux diffuseurs et qu’elles vivent à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.

Plusieurs artistes émergents font partie de la distribution d'Overlap. Marc-André Charron espère qu'ils auront la chance de partir en tournée prochainement. Photo : Emmanuel Albert

Depuis qu’on a déménagé la compagnie à Moncton il y a trois ans, on a vraiment commencé un nouveau cycle de création , explique-t-il, j’ai l’impression qu’on a tellement mis d'énergie sur ces spectacles qu’on est dû pour tourner.

Plusieurs artistes émergents font partie de la distribution d’Overlap, il s’agirait donc d’une première expérience de tournée pour ces artistes de la relève.

Les Zones Théâtrales sont présentées du 9 au 14 septembre 2019 au Centre national des Arts à Ottawa.