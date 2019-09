Une gamme de produits adaptés aux enfants vivant avec un handicap

Marie-Christine Goupil se souvient encore très bien de cette journée où le diagnostic de syndrome de Rett atypique est tombé. La petite Jeanne célébrait son dixième mois de naissance.

Le choc fut d’autant plus difficile à accepter que la maman a décidé de mettre un terme à sa carrière pour consacrer tout son temps à son enfant. À cette époque, Marie-Christine travaillait comme opticienne d'ordonnance.

J'ai dû pleurer jour et nuit pendant trois jours, raconte-t-elle. Un jour je me suis relevée, j'ai parlé avec Jeanne puis je me suis dit : ‘’Jeanne on va se battre on va se battre.’’ On se bat encore.

Un combat de tous les jours

Aujourd’hui âgée de 6 ans, Jeanne accuse un retard intellectuel et un retard de développement physique. En plus d’être épileptique, elle ne peut ni marcher ni parler. Marie-Christine et son conjoint doivent composer avec les défis que pose la maladie de Jeanne.

En constatant le manque criant de produits adaptés aux besoins d’enfants dont la mobilité est réduite, la mère de 30 ans a décidé de concevoir une gamme de produits afin de leur faciliter les réalités de la vie quotidienne.

En quelques mois, une dizaine de produits ont vu le jour. Mme Goupil a vite fait de les mettre à la portée des autres parents.

On retrouve notamment au sein de la gamme un cache-couche qui permet de dissimuler le tube relié à l’estomac par lequel la petite est alimentée.

Les produits sont adaptés pour les enfants de 4 à 17 ans Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Quand on nourrit notre enfant, on peut lever son chandail sans nécessairement exposer son ventre à tout le monde. Marie-Christine Goupil

L'entreprise en ligne offre également des seringues pour un régime à base d'aliments en purée puis des vêtements tels que des chaussons plus souples pour les enfants qui manquent de tonus musculaire ou encore des habits conçus pour affronter l’hiver.

La boutique en ligne offre une dizaine de produits. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Mme Goupil a finalement cru bon de créer une ceinture de sécurité dans laquelle le dossier médical pourrait se glisser.

À l'intérieur de cette ceinture, les informations médicales. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

C'est comme une alerte médicale dans lequel il y a toutes les informations médicales, explique la maman. En cas d'accident, par exemple, vous ne pouvez pas parler. Les premiers répondants peuvent avoir toutes les informations nécessaires.

Mme Goupil tient par-dessus tout à faciliter l’accès à ses produits, d’où son désir que ceux-ci soient vendus à bas prix. Elle n’écarte maintenant pas la possibilité de vouloir étendre son offre aux marchés européens et américains.

Avec les informations de Nicole Germain