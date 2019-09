La vie compliquée de Léa Olivier : la distribution dévoilée

Geneviève Schmidt, qui s’est fait connaître avec le rôle de Jessica Poirier dans Unité 9, jouera Caroline, la mère de Léa Olivier. Geneviève Schmidt est aussi de la distribution de District 31. Elle incarne la mère de la fillette renversée par le sergent détective Bruno Gagné.

Geneviève Schmidt Photo : Radio-Canada / Amélie Grenier

Thomas Delorme (le fils de Sébastien Delorme et Julie Perreault, qui a joué dans District 31) sera Thomas, le petit ami de Léa, tandis que Zachary Evard interprétera son frère et Léanne Désilets sa meilleure amie.

Laurie Babin (rivale de Léa), Sam-Éloi Girard (amie de Léa et membre du journal étudiant), Émie Thériault (reine des Nunuches), Karl-Antoine Suprice (élève sportif et populaire), Isaac Brosseau, Zakary Méthot (amis de Thomas), Marilou Forgues, Milya Corbeil-Gauvreau, Audrey Roger, Alexane Jamieson (membres des Nunuches), et Adélaïde Schoofs (amie de Léa et membre du journal étudiant) complètent la distribution.

La jeune comédienne sera Léa Olivier au petit écran Photo : Andréanne Gauthier

Âgée de 17 ans, Laurence Deschênes a notamment interprété Ann O’Hara dans la série O’ diffusée sur les ondes de TVA jusqu’au printemps dernier. La jeune femme a commencé sa carrière en jouant dans des publicités quand elle avait sept ans.

Début du tournage

La réalisation des 12 épisodes a été confiée à Martin Cadotte. Son équipe et lui commencent d’ailleurs les tournages cette semaine à Ottawa et prendront ensuite la route vers Montréal plus tard cet automne pour compléter la production.

Scénarisée par Rachel Cardillo, en collaboration avec Sébastien Bertrand, la série aborde des sujets du quotidien des jeunes tels que l’amour, l’amitié, les études, la confiance en soi, les choix, la motivation, la persévérance, la résilience, les relations interpersonnelles et bien d’autres.

La série commence quand la famille de Léa déménage à 500 km de leur petit village pour s’installer à Montréal. Léa doit non seulement laisser sa meilleure amie Marilou derrière elle, mais aussi son grand amour, Thomas.

Léa n’envisage pas ces changements de gaieté de cœur. Heureusement qu’avec les textos, on n’est jamais bien loin de ceux qu’on aime! Grâce à l’indéfectible soutien de Marilou, Léa va apprivoiser son nouvel univers, un jour à la fois... Confrontée aux filles populaires de sa nouvelle école qu’elle baptise “gentiment­” les Nunuches, Léa apprendra à s’affranchir. Elle découvrira de nouvelles amitiés et vivra des bouleversements amoureux qui rendront sa vie occupée d’adolescente, encore plus compliquée , peut-on lire dans le communiqué.

L’adaptation d’un succès littéraire

Cette série est l’adaptation des deux premiers romans de la série du même nom écrite par Catherine Girard-Audet. Le premier tome a paru en 2012. Depuis, 11 autres tomes se sont ajoutés. Plus de 1 million d'exemplaires ont été vendus dans le monde.

L'auteure Catherine Girard-Audet Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

La série sera offerte sur Club illico en 2020.