Des résidents de Saint-Augustin menacés d'expropriation par un parc industriel

Une vingtaine de propriétés de Saint-Augustin-de-Desmaures sont menacés d'expropriation depuis plus de trois ans en raison d'un projet de parc industriel.

Les résidents vivent dans l'incertitude depuis qu'ils ont reçu un avis de réserve en juin 2016.

Avec cet avis, la Ville se réserve le droit d'utiliser leur propriété pour y aménager un parc industriel. C'est épouvantable de se faire prendre en otage comme ça , dénonce Chantal Tardif, une citoyenne visée par les démarches de la municipalité.

Vente annulée

Un huissier s'est rendu chez Mme Tardif 13 jours avant qu'elle et son conjoint ne passent chez le notaire pour officialiser la vente de leur résidence conclue quelques mois auparavant. Le couple avait même acheté une autre résidence à Québec qu'ils avaient rénovée.

On était dans les boites pour se préparer à déménager, on était sous le choc Chantal Tardif, résidente menacée d'expropriation

Elle soutient qu'elle n'avait jamais entendu parler de ce projet d'aménagement d'un parc industriel.

Devant la possibilité de se faire exproprier, les acquéreurs ont alors décidé d'annuler l'offre d'achat qu'ils avaient signée. Présentement, ce sont les beaux-parents de Mme Tardif qui louent la résidence située sur la route 138, à proximité de l'autoroute 40.

Nous, dans notre cas c'est une vente. Mais je pense à des gens qui auraient besoin de cet argent-là pour aller se faire soigner à l'extérieur parce qu'ils sont malades. Peu importe le projet, on ne devrait pas se retrouver à ne plus être capable d'utiliser notre bien , plaide la citoyenne.

Chantal Tardif. Photo : Radio-Canada

Développement bloqué

Les propriétaires qui sont touchés par un avis de réserve doivent entretenir leur résidence pour qu'elle reste en bon état, mais ne peuvent procéder à des travaux majeurs, comme un agrandissement.

Pour Antonin Gagnon, qui vit dans le secteur depuis 1985, cette démarche de la Ville vient contrecarrer des plans familiaux.

Ma fille devait se construire sur mon terrain tout juste à côté de chez-moi, mais là tout est gelé, on ne peut plus rien faire Antonin Gagnon, citoyen menacé d'expropriation

Trop de pouvoir aux villes ?

Les municipalités ont le pouvoir de contraindre des citoyens à céder leur propriété afin de développer des projets favorables au bien commun.

Le but c'est de gouverner pour l'ensemble et non pas d'écoeurer les individus ou les commerces , soutient le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Sylvain Juneau.

L'avis de réserve transmis aux citoyens qui habitent le secteur où la Ville veut aménager son parc prendra fin en juin 2020.

Comme la municipalité aura réservé ces terrains pour une période de quatre ans, l'administration Juneau ne pourra pas renouveler cet avis pendant une période de deux ans. Elle pourra revenir à la charge en 2022 si elle souhaite toujours réaliser son projet.

Même si on n'a pas d'avis de réserve sur nos maisons pendant deux ans, on a toujours une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Y'a pas personne qui va acheter nos propriétés en sachant qu'ils pourraient être expropriés un jour , illustre Chantal Tardif.