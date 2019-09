Permis de vente de cannabis : des propriétaires inquiets à l'approche d'une date butoir

Près d’un an après la légalisation du cannabis au Canada, certains propriétaires de magasins déplorent le fait que la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA) n’ait pas encore terminé son processus de vérification pour leur permettre d'ouvrir leurs portes.

La situation pourrait empêcher certaines boutiques d’ouvrir leurs portes avant la date butoir du 16 octobre qui leur a été imposée par la province. Si les propriétaires ne sont pas en mesure d'obtenir les autorisations nécessaires avant cette date, ils pourraient perdre leur privilège d'ouvrir un magasin.

Le président et fondateur de Compass Cannabis, Dave Martyn, qui a ouvert un magasin de cannabis à Weyburn, attend l’autorisation de la SLGARégie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan pour une seconde boutique.

Nous avons un emplacement sélectionné et nous sommes prêts à commencer la construction, ce qui nous donnerait six semaines pour ouvrir avant le 16 octobre , affirme-t-il.

Ce dernier précise avoir demandé il y a quelques semaines à la SLGARégie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan de lui fournir une mise à jour sur la progression de son dossier, mais aucune réponse n’a été fournie par l’organisation.

La responsable de la distribution chez GreenTech, Shanon Forgues, attend elle aussi qu’un permis de vente de cannabis lui soit octroyé pour ouvrir les portes de son magasin à Nipawin.

Nous savons que les vérifications prennent du temps. La SLGA fait de son mieux , juge-t-elle.

Si certains propriétaires sont toujours en mode attente, d’autres ont vu leur demande de permis refusée. Jean Paul Lim, qui prévoyait ouvrir des magasins à Melfort, Rosetown et Outlook, n'a pas répondu aux exigences de la SLGARégie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan . La régie, tout comme le propriétaire, n'ont pas voulu commenter les raisons derrière ce refus.

Présentement, 16 des 51 magasins de cannabis autorisés en Saskatchewan n’ont toujours pas ouvert leurs portes, selon la SLGARégie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan .

Avant de délivrer un permis, la SLGA Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan a un processus rigoureux et vérifie notamment si le promoteur dispose de ressources financières suffisantes pour exploiter un magasin de vente de cannabis, en plus d’évaluer la réputation des individus, des partenaires et des actionnaires.

Avec les informations de Guy Quenneville