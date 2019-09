James Bond : Pierce Brosnan pense qu'une femme devrait avoir le rôle principal

Le vingt-cinquième volet de la populaire série de films d'espionnage, intitulé No Time To Die, devrait prendre l'affiche en avril 2020.

Depuis plusieurs mois déjà, les rumeurs semblent confirmer que pour la première fois dans l'histoire de la série, le matricule 007 sera attribué à une femme, soit l'actrice Lashana Lynch. Daniel Craig interprétera toujours le rôle de James Bond, mais son nom de code serait transféré à une nouvelle recrue du MI6­, M. Bond ayant pris sa retraite du service de renseignement.

L'actrice Lashana Lynch Photo : AFP/Getty Images / Tolga Akmen

Pierce Brosnan se prononce

Le 6 septembre dernier, l'ex-interprète de l'agent 007 Pierce Brosnan était de passage au 45e Festival du cinéma américain de Deauville, dans le nord-ouest de la France, où il a eu droit à un hommage soulignant l'ensemble de sa carrière.

En entrevue avec le Hollywood Reporter, l'acteur a affirmé rêver du jour où le légendaire rôle de James Bond serait campé par une femme.

Oui! s'est-il exclamé. On a vu des gars jouer les agents secrets pendant 40 ans : maintenant, dégagez et donnez le rôle à une femme. Je pense que ce serait vraiment exaltant.

Questionné sur la façon dont la série devrait approcher le rôle d'un irréductible séducteur comme James Bond dans la foulée du mouvement #MoiAussi, Pierce Brosnan croit que le personnage devra évoluer.

James Bond doit contribuer à changer ce monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le mouvement #MoiAussi a été important, sinon crucial, pour notre société. Il faut continuer sur cette voie. L'acteur Pierce Brosnan

Si les rumeurs se confirment et que Lashana Lynch interprète bel et bien l'agente 007 dans No Time To Die, un grand pas sera franchi dans l'accession des femmes à des rôles typiquement réservés aux hommes.

Toutefois, selon Pierce Brosnan, les producteurs des derniers films de James Bond, Barbara Broccoli et son demi-frère, Michael G. Wilson, ne sont pas prêts à accorder le rôle principal à une femme.

Je ne sais pas si cela va arriver avec les Broccoli. Je ne crois pas que cela va se passer sous leur gouverne a-t-il déclaré.

Pierce Brosnan, 66 ans, a incarné James Bond à quatre reprises, de 1995 à 2002. Les quatre épisodes ont généré près de 1,5 milliard de dollars aux guichets dans le monde.