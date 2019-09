Arsenic: la Ville de Rouyn-Noranda réclame un porteur de dossier à Québec

Le ministre est en mode attente, nous, on est en mode accéléré. La mairesse de Rouyn-Noranda Diane Dallaire

Mme Dallaire est revenue sur sa rencontre avec le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, lors d'une entrevue ce matin à l'émission Des matins en or. La Ville exige qu'une personne soit responsable de concerter les ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Économie.

Ça prend quelqu'un en charge pour réunir ces trois ministères-là, dit-elle. Localement, on a beau ce concerter, et c'est ce qu'on tente de faire au niveau de la ville, mais si, au niveau du gouvernement, il n'y a pas de concertation, ça ne fonctionnera pas.

De plus, ce soir au conseil municipal, une résolution sera proposée pour la formation d'un comité interministériel pour gérer le dossier de l'arsenic.

Mme Dallaire rapporte que la Ville et le ministre ont des positions différentes, car la première souhaite agir au plus vite pour atteindre une concentration d'arsenic qui ne présente pas de danger pour la santé des citoyens. Je n'ai pas d'échéancier comme tel [...] mais nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ce sot plus rapide que ça.

Vendredi était la première rencontre entre la Ville et le ministre de l'Environnement depuis la publication des résultats de l'étude de biosurveillance.