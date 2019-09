Plan alimentaire au CIUSSS de l’Estrie-CHUS: au-delà des exigences gouvernementales

En 2016, le ministre de la Santé Gaétan Barrette annonçait la mise en place d’un nouveau plan alimentaire dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). À ce jour, 92 % des résidences de l’Estrie l’ont mis en application et le CIUSSS de l’Estrie-CHUS pousse le projet plus loin.

Les CHSLD du Québec devaient se conformer à certaines exigences : un cycle de menu de trois semaines, un menu approuvé par des diététistes et fait en collaboration avec les divers partenaires, deux collations par jour, deux choix de menus pour les trois repas quotidiens et des repas standardisés qui permettent de mieux gérer la sécurité des repas servis. Les centres avaient jusqu’à la fin décembre pour mettre en application les nouvelles normes.

Sur les 29 CHSLD du territoire du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, seuls deux ne répondent pas aux demandes ministérielles : les centres de Lambton et de Lac-Mégantic.

À Lambton, le taux de satisfaction est très élevé et à Lac-Mégantic on validait parce qu’on est en projet de rénovation [...] on voulait voir si ça valait la peine de faire les changements maintenant ou d’attendre , explique la coordonnatrice des activités d’alimentation au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Julie Bélanger. Ces deux installations hébergent environ 90 résidents sur les 2000 répartis sur tout le territoire.

Le ministre Barrette avait aussi annoncé un partenariat avec l’ITHQ pour la création de repas aux saveurs méditerranéenne, asiatique et caribéenne. Les recettes sont disponibles, mais n’ont pas été ajoutées au menu. Pour nous, ce n’est pas un besoin auprès de notre clientèle actuellement d’avoir les mets ethniques, dit Julie Bélanger.

Un menu harmonisé dans tout le CIUSSS

En plus de répondre aux exigences gouvernementales, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS s’est donné pour mission d’uniformiser son menu dans tous les centres de soins de longue durée du territoire et éventuellement de courte durée.

Ce projet-là, c’est pour nous permettre d’avoir une meilleure harmonisation dans nos processus. [...] Ça nous rend encore plus sécuritaire aussi parce qu’on a qu’une base de données Julie Bélanger, coordonnatrice des activités d’alimentation au CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Julie Bélanger souligne que les changements de menu demandent « un travail colossal » dans le réseau de la santé. Les composantes de chaque aliment ajouté dans le régime des résidents doivent être détaillées dans la base de données. Il faut par la suite réévaluer que le nouvel aliment est adéquat pour le patient, qu’il ne contient pas d’allergène par exemple.

Ce sont plus ou moins 560 personnes travaillent dans les cuisines des diverses installations. Ces employés doivent être formés sur l’innocuité des aliments, la dysphagie, la dénutrition, les régimes particuliers des résidents, notamment.

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS estime pouvoir mettre en application son menu harmonisé dans les CHSLD à l’ensemble du territoire d’ici un an à un an et demi.

Pour le comité des usagers des CLSC et CHSLD de Sherbrooke et de l’IUGS, la situation actuelle n’est pas source de critiques de la part des résidents. Il soutient que les résidents sont généralement satisfaits de l’offre alimentaire. Une rencontre est prévue cette semaine entre le comité des usagers et le CIUSSS pour l’informer du nouveau menu.