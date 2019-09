Stornoway se met à l'abri de ses créanciers

Dans un communiqué, la minière qui exploite un gisement de diamant dans les monts Otish, dans le nord du Québec, annonce avoir également placé ses filiales Les diamants Stornoway Inc., Les Mines Ashton du Canada Inc. et Ventes et marketing FCDC Inc. sous la protection de la loi sur les faillites.

Le communiqué fait état de l’existence d’une lettre d’intention avec certains créanciers en vue d’un rachat, par ces derniers, de la quasi-totalité des actifs de Stornaway.

Selon la lettre d’entente signée par la minière, les créanciers garantis qui sont intéressés par le rachat de la mine Renard prévoient le faire par le biais d’une nouvelle « entité » qu’ils s’apprêtent à créer.

L'entreprise canadienne inscrite à la bourse de Toronto (SWY) connaît des difficultés financières depuis plus d'un an en raison de la chute de près de 50 % du prix du diamant depuis l’ouverture de la mine Renard.

En cinq ans, la valeur du diamant est passée de 146 $ US à 76 $ US le carat sur les marchés internationaux.

Or, selon le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, pour faire ses frais, Stornoway doit pouvoir compter sur un prix se situant entre 85 $ US et 90 $ US le carat.

La mine Renard de Stornoway est située dans les monts Otish, à plusieurs centaines de kilomètres au nord-ouest du réservoir du barrage Manic-Cinq. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

La mine Renard, inaugurée en 2014, devait être la figure de proue du projet de relance du Plan Nord du dernier gouvernement libéral.

Au courant des difficultés auxquelles Stornoway fait face, le gouvernement du Québec a adopté la semaine dernière un décret qui permet à Investissement Québec d'acquérir une partie des actifs de la mine Renard, qui est actuellement la seule mine de diamants en activité sur le territoire québécois.

Environ un milliard de dollars de fonds publics et privés ont été investis dans le projet Renard, dont 440 millions provenaient d'Investissement Québec.

L'exploitation minière emploie 550 travailleurs dont beaucoup de membres de la communauté crie.