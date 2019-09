Stornoway racheté par ses créanciers

Osisko et Québec rachèteront les activités de la minière québécoise Stornoway qui s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites le temps de conclure la transaction.

Dans un communiqué, Ressources aurifères Osisko, affirme avoir conclu une entente en vue d’acquérir, avec l’aide des créanciers garantis, les opérations de Stornoway Diamond Corporation qui exploite un gisement de diamant dans les monts Otish, dans le nord du Québec.

Québec, qui figure parmi ces créanciers par le biais de Diaquem, une filiale de Ressources Québec, deviendra copropriétaire de la seule mine québécoise de diamant dans laquelle il a investi plus de 400 millions de dollars par le passé.

La transaction prévue à fait l'objet d'une le lettre d’intention dans laquelle ces créanciers s’engagent à racheter la quasi-totalité des actifs de Stornaway ainsi que de ses dettes et obligations se rapportant à l'exploitation de la mine Renard, dans le nord du Québec.

Les créanciers acheteurs ont également convenu d’ouvrir un fonds de roulement de 20 millions de dollars pour garantir les activités de Stornoway et s'assurer que la mine Renard continue de fonctionner sans interruption.

L'entreprise canadienne, inscrite à la bourse de Toronto (SWY), connaît des difficultés financières depuis plus d'un an en raison de la chute de près de 50 % du prix du diamant depuis l’ouverture de la mine Renard, en 2014.

En cinq ans, la valeur du diamant est en effet passée de 146 à 76 $ US le carat sur les marchés internationaux.

Or, selon le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, pour faire ses frais, Stornoway doit pouvoir compter sur un prix se situant entre 85 et 90 $ US le carat.

La mine Renard de Stornoway est située dans les monts Otish, à plusieurs centaines de kilomètres au nord-ouest du réservoir du barrage Manic-5. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

La mine Renard, inaugurée en 2014, devait être la figure de proue du projet de relance du Plan Nord du dernier gouvernement libéral.

La semaine dernière, Québec a adopté un décret permettant à Investissement Québec d'acquérir une partie des actifs de la mine Renard.

Environ un milliard de dollars de fonds publics et privés ont été investis dans le projet Renard, dont 440 millions d'Investissement Québec.

L'exploitation minière emploie 550 travailleurs, dont beaucoup de membres de la communauté crie.

La négociation des actions ordinaires de Stornoway a été suspendue à la Bourse de Toronto.