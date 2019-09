Winnipeg, prochaine terre d’accueil pour les réfugiés LGBT

Plus de 500 personnes LGBTlesbienne, gai, bisexuel, transgenre ont trouvé refuge au Canada depuis que l'organisme Rainbow Railroad a été mis sur pied il y a 13 ans. Jusqu’alors, elles s’installaient à Calgary et à Toronto.

Parmi ces réfugiés se trouve Dayon Monson, une femme trans de 25 ans. Elle a dû fuir la Tanzanie après avoir été emprisonnée pour indécence publique et actes sexuels contre l’ordre naturel , en même temps que 13 autres personnes.

J’ai été menacée deux fois, et quand j’ai voulu porter plainte, la police n'a pris aucune mesure. Une semaine plus tard, on m’a arrêtée , rapporte-t-elle.

Dayon Monson est arrivée en juillet à Toronto. Elle s’est ensuite installée à Calgary où elle a pu commencer une nouvelle vie. Elle dit être libre et acceptée telle qu’elle est pour la première fois de sa vie.

Le coprésident de l'organisme à but non lucratif Rainbow Railroad, Mark Kelly, voudrait que Winnipeg soit considéré comme un sanctuaire pour les personnes LGBTlesbienne, gai, bisexuel, transgenre , au même titre que Toronto et Calgary l’ont été pour Dayon Monson.

Accueillir un réfugié coûterait toutefois plus que 10 000 $, et 20 000 $ supplémentaires pour l’aider à se remettre sur pied, dit le représentant de l’organisme.

Mardi, une sixième collecte de fonds sera organisée cette année à Winnipeg, pour soutenir Rainbow Railroad. L'objectif visé est de 125 000 $.

Depuis sa mise sur pied, l’organisme a récolté 1,17 million de dollars pour aider les personnes LGBTlesbienne, gai, bisexuel, transgenre à travers le monde.

Mark Kelly est conscient que même au Canada, les personnes LGBTlesbienne, gai, bisexuel, transgenre peuvent être victimes de discrimination, mais il souligne que la situation n'est pas comparable à celle dans certains pays où elles sont emprisonnées ou condamnées à mort.

Le coprésident de l'organisation internationale croit que les Canadiens accueilleront les réfugiés à bras ouvert en apprenant ce qu’ils endurent dans leur pays.

On peut faire une différence et sauver ces personnes, c’est notre devoir , ajoute-t-il.

Avec les informations d'Amar Khan, CBC News