Les manifestations continuent à l'entrée nord du parc de La Vérendrye

Les manifestants distribueront des pamphlets et ne bloqueront pas le passage des véhicules. De notre côté, pas question d'entraver la circulation, on n'est pas nécessairement rendu là, mais on n'exclue rien en termes d'options, dit M. Wabanonik.

Le ministre doit nous entendre, doit nous rencontrer. Ce qu'on souhaite en premier lieu, une rencontre avec le leadership algonquin. Lucien Wabanonik, porte-parole francophone du conseil de la nation Anishnabe de Lac Simon

La communauté autochtone réclame un moratoire sur la chasse à l'orignal, en priorité pour la réserve faunique la Vérendrye. Cependant, M. Wabanonik précise que la communauté autochtone n'exclue pas un moratoire éventuel sur l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue.

Il y a un déclin important, note-t-il. [...] Je pense que beaucoup de gens le remarquent, non seulement chez nous, même les chasseurs sportifs de plus en plus le remarquent, ça devient de plus en plus difficile de voir de l'orignal.

De plus amples démarches

Les manifestants demandent aussi un décompte de la population d'orignaux dans la réserve faunique la Vérendrye, puis éventuellement dans toute la région.

M. Wabanonik indique que l'ensemble de la nation algonquine et anishnabe est derrière cette initiative. Toutes les communautés sont touchées et très inquiètes de cette situation-là.

Le porte-parole affirme que les Algonquins de Lac Barrière ont tenté à plusieurs reprises de contacter le gouvernement dans les derniers mois. Les gens de la Sépaq, les gens du ministère ont été contactés il y a plusieurs mois, presque 18 mois maintenant [...] mais il semblerait qu'il y a un blocage quelque part.