Sunwing offrira 15 vols de Mont-Joli vers Cuba

Le président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli, Bruno Paradis, se réjouit de l'offre du transporteur cette année. Il croit que l'aéroport ainsi que la ville de Mont-Joli profitent de retombées économiques importantes grâce à cette nouvelle offre.

Plus il y a de mouvement, [plus] c'est payant, parce que les avions qui atterrissent et décollent payent au mouvement. Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli

Pour ce qui est de l'aéroport [il y a] beaucoup de locations de stationnements supplémentaires. On le voit [aussi] autour : il y a un hôtel qui s'est bâti à Mont-Joli qui est directement en lien avec la nouvelle offre de Sunwing , explique-t-il.

Bruno Paradis affirme que la clientèle est bien présente depuis que Sunwing offre des départs depuis cet aéroport, qui a enregistré la plus forte hausse de clientèle au Canada.

Cette offre de 15 vols vers Varadero est cependant moindre à celle de l'année dernière. Elle est attribuable à la réorganisation des transports survenue à la suite de l'interruption de l'utilisation des Boeing 737 MAX.

De plus, le transporteur n'offrira plus qu'une seule destination depuis Mont-Joli, en raison d'une nouvelle réglementation plus contraignante à l'égard des remboursements de vols annulés.