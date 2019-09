Nouveau record pour le nombre de permis de bâtir octroyés à Ottawa

Le service de l'urbanisme de la Ville d'Ottawa a été très occupé, délivrant plus de permis de construction en 2018 que toute autre année depuis la fusion des villes.

La Ville a délivré 8 400 permis pour la construction de nouvelles unités en 2018, en tenant compte du nombre de démolitions qui ont retiré les logements du marché. Ce nombre a considérablement augmenté depuis une accalmie en 2016.

Plus de la moitié des permis ont été obtenus pour construire des appartements. Il s'agissait probablement de projets qui ont été approuvés il y a quelques années , a fait observer l'urbaniste Royce Fu.

Habituellement, il faut quelques années pour obtenir l'approbation d'un nouveau projet de condominiums, puis ils doivent se préparer à aménager ce site lorsqu'ils estiment que le marché est prêt, puis ils font une demande de permis de construire , a-t-il fait valoir.

Kanata et Stittsville connaissent la croissance la plus rapide

Bien qu'il semble que davantage de logements en copropriété soient construits à court terme, les populations dont la croissance démographique est la plus rapide se trouvent dans les banlieues.

Selon le bilan annuel du développement de la Ville, Kanata et Stittsville ont accueilli plus de 4500 personnes de 2017 à 2018, tandis que Barrhaven, Riverside-Sud et la région de Findlay Creek ont augmenté de près de 4000.

Toutes les parties de la ville d'Ottawa ont une population croissante, à l'exception d'un secteur qui comprend Bells Corners et le secteur autour de l'hôpital Queensway-Carleton et de Centrepointe, qui ont légèrement diminué.

M. Fu ne s'attend pas à ce que le nombre de permis de construction diminue, parce que les gens continuent de déménager à Ottawa en provenance de l'extérieur du Canada, de la région du Grand Toronto et de l'Ouest canadien.

L'Association des constructeurs d'habitations de la grande région d'Ottawa prévoit également que la construction domiciliaire demeurera vigoureuse parce que les résidents âgés qui pourraient réduire leurs effectifs ne le font pas nécessairement.

Le seul élément que nous verrons probablement est la construction d'un plus grand nombre d'appartements locatifs parce que nous avons moins de logements locatifs que nous ne le devrions pour une ville de notre taille , a déclaré le directeur général de l'association, Jason Burggraaf.