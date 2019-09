Dorian : des écoles fermées, des milliers de foyers toujours dans le noir dans les Maritimes

Dans les provinces maritimes, le rétablissement du courant dans les foyers et commerces touchés par les pannes d'électricité majeures causées en fin de semaine par la tempête Dorian se poursuit en ce lundi matin. Toutes les écoles en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard sont fermées pour la journée.

L'ouragan Dorian était de catégorie 2 à son approche de la Nouvelle-Écosse, où des vents atteignant environ 150 km/h ont soufflé samedi, et a été rétrogradé en puissante tempête post-tropicale environ une heure avant de toucher terre dans la région d'Halifax.

Au plus fort des intempéries, un demi-million de foyers et commerces n'avaient pas d'électricité samedi soir et dimanche matin. Quelque 80 % des clients de la société Nova Scotia Power en Nouvelle-Écosse et Maritime Electric à l'Île-du-Prince-Édouard ont été privés de courant.

Au Nouveau-Brunswick, où Dorian a entraîné de forts vents et d’importantes précipitations, le porte-parole d'Énergie NB, Marc Belliveau, avait précisé dimanche que le courant ne pourrait être rétabli pour tous avant lundi. Lundi matin, encore 15 700 des quelque 80 000 foyers touchés par les pannes étaient toujours plongés dans le noir. Énergie NB dit avoir déployé 142 équipes.

En Nouvelle-Écosse, plus de 200 000 foyers ont passé la nuit de dimanche à lundi sans électricité. C'est près de la moitié des clients qui ont été rebranchés : les pannes, qui dans plusieurs cas avaient débuté samedi en début d'après-midi, touchaient toujours plus de 400 000 clients dimanche matin, un record selon la société Nova Scotia Power.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Après le passage de Dorian, des incidents comme celui-ci à Halifax étaient la cause d'une multitude de pannes d'électricité. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Dimanche, c'étaient environ 1000 employés, dont 600 techniciens, qui se sont attaqués à la tâche monumentale de rebrancher tous les Néo-Écossais. Des monteurs de ligne du Maine ont été appelés en renfort.

À l'Île-du-Prince-Édouard, les pannes ont touché plus de 50 000 foyers. Dimanche en fin de soirée, l'électricité était rétablie pour la moitié d'entre eux. Il restait près de 21 900 foyers dans le noir à 6 h, lundi.

Tant au Nouveau-Brunswick, qu'en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, les autorités responsables ont averti les sinistrés que les opérations de rebranchement étaient une question de jours, et non d'heures.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Un arbre déraciné à Shediac, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jessica Savoie

Les écoles fermées en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard lundi

Toutes les écoles publiques de la Nouvelle-Écosse, incluant les établissements francophones du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), sont fermées lundi en Nouvelle-Écosse.

Le CSAP doit indiquer plus tard aujourd'hui si les classes pourront reprendre mardi.

Les campus de l'Université Dalhousie d'Halifax sont par ailleurs fermés lundi.

À l'Île-du-Prince-Édouard, toutes les écoles publiques de langue française et anglaise sont fermées lundi.

Au Nouveau-Brunswick, le District scolaire francophone Sud indiquait que le courant avait été rétabli dans presque toutes ses écoles, dimanche, et on s'attendait à peu de fermetures lundi. Le District invite les parents d'élèves à consulter le tableau des fermetures sur son site Internet lundi avant d'envoyer leurs enfants en classe.

Le transport en commun encouragé à Halifax

Interrompu vers midi samedi par mesure préventive, le service de transport en commun de la Municipalité régionale d'Halifax a repris tôt lundi matin. Tous les autobus et traversiers de la société Halifax Transit fonctionnent normalement.

La Municipalité encourage d'ailleurs les résidents à utiliser les transports en commun, afin de réduire le nombre de voitures sur les routes, comme le souhaite l'Organisation des mesures d'urgence en Nouvelle-Écosse.

Dimanche, la circulation était compliquée par les débris dans les rues et on a vu en matinée des embouteillages causés par les longues files d'attente du service à l'auto de certains commerces.

Les responsables des mesures d'urgence ont affirmé que cela avait par moments compliqué le passage des véhicules des équipes affairées à nettoyer la ville et à réparer les lignes de transmission électrique.