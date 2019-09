Une ferme de Cookshire-Eaton innove pour favoriser le bien-être des vaches

Dans le cadre de la journée Portes ouvertes des fermes du Québec, le public a pu découvrir les pratiques innovantes des frères Nicolas et Olivier Jacquet, originaires de la Suisse.

Les vaches de la ferme vivent dans un parc qui fait face à de grandes fenêtres, leur permettant d’observer à l’extérieur. Elles sont presque mieux traitées que les propriétaires , affirme en riant le copropriétaire.

Olivier Jacquet explique que pour optimiser le milieu de vie des bêtes, les propriétaires tentent de se mettre dans la peau de leurs vaches.

Selon Olivier Jacquet, ces bons soins sont profitables pour leur entreprise. Si on veut qu'elles donnent leur potentiel, il faut s'en occuper comme il faut. Mais elles travaillent fort. C'est des Formule Un, nos vaches , explique-t-il.

La ferme Jaquet adopte aussi des pratiques écoresponsables. Le fumier produit par les vaches est traité, pour être transformé en litière pour les vaches.

Tout est chauffé en l'espace d'une journée et tout est brûlé, consommé, décrit-il. C'est pour ça qu'il n'y a aucune odeur. Ça sent la forêt.

Ainsi, moins de mouches tourmentent les animaux qui sont également beaucoup plus à l'aise.

La députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, était de passage à la ferme dimanche. Ils se soucient de l'environnement d'une façon très importante. Ils prennent soin de leurs animaux... C'est toute leur vie. C'est leur passion , souligne-t-elle.

Les trois enfants des frères Jacquet ont eux aussi la piqûre du monde agricole et songent un jour à reprendre l’entreprise familiale.

On fait tous un peu des études qui sont reliées à la ferme. Alors, peut-être que oui , indique Émilie Jacquet.

Comme la famille Jacquet, de nombreux agriculteurs d'origine suisse s'installent dans les régions de l'Estrie et des Bois-Francs afin de profiter des grands espaces.

On est Suisse puis on est Québécois. On ne sait plus qui on est parce que les Québécois sont tellement accueillants que je les remercie...

Nicolas Jacquet, copropriétaire de la ferme Jacquet