Un athlète de Québec remporte l’Ultra-Trail Harricana

L'athlète de Québec Guillaume Barry a remporté les grands honneurs samedi au 125 km de l’ Ultra-Trail Harricana . Chez les femmes, c'est Emily Hawgood du Zimbabwe qui a terminé sa course en première position.

Plus de 2000 adeptes de course en sentier, un record, ont participé à l'événement qui se déroulait cette fin de semaine dans les bois de Charlevoix, sur des distances allant de 10 à 125 kilomètres.

L'épreuve reine du Harricana a commencé à 2 h du matin samedi dans la noirceur de la ZEC des Martres.

Guillaume Barry a mis 13 h 55 m 42 pour terminer sa course au centre de ski du Mont Grand-Fonds.

Guillaume Barry, un restaurateur, remporte ainsi sa plus importante victoire, après un gain sur une course de 80 km plus tôt cet été, lors du Québec Méga Trail , peut-on lire dans le communiqué de l'Ultra-Trail Harricana.

De son côté, Emily Hawgood a mis 17 h 53 m 4 pour conclure cette épreuve. La jeune femme est sur le point de commencer une maîtrise en science de l’exercice aux États-Unis.

Elle s’est déjà illustrée sur le circuit de l’Ultra-Trail World Tour en remportant l’Ultra-Trail Cape Town (Afrique du Sud) en décembre dernier .

La course de 125 km fait partie du circuit mondial de l’Ultra-Trail World Tour à laquelle près de 300 athlètes amateurs ont participé.