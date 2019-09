Greta Thunberg à Montréal à la fin du mois

Les 20 et 27 septembre, le monde sera de nouveau en grève! Tout le monde est le bienvenu, tout le monde est nécessaire. Je serai à New York le 20 septembre et à Montréal le 27 septembre , a-t-elle publié sur Twitter. Passez le mot!

Elle a publié un message similaire sur Facebook et Instagram.

L'adolescente âgée de 16 ans avait déjà exprimé le souhait de participer à une manifestation à Montréal lors de la journée mondiale de mobilisation pour le climat, le 27 septembre. Mais elle n'avait pas encore confirmé sa venue.

C'est le collectif La planète s’invite au Parlement qui l'avait invitée en juillet dernier.

Greta Thunberg est présentement à New York pour parler de l'importance de lutter contre les causes des changements climatiques, après une traversée de l'Atlantique en voilier qui a duré une quinzaine de jours. Elle doit y participer au Sommet de l'ONU sur le climat, qui se tiendra du 23 au 29 septembre.

À l'occasion de son passage au Québec, Greta Thunberg pourrait également être invitée à s'adresser aux élus provinciaux, la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé ayant présenté une requête en ce sens au président de l'Assemblée nationale François Paradis.

La jeune égérie de la lutte contre le réchauffement climatique a commencé à manifester au cours de l’été 2018 devant le parlement de Stockholm, faisant la grève de l'école. Depuis, un mouvement planétaire s'est formé derrière elle.

Le mouvement pour une grève d'envergure internationale a des assises au Québec, notamment par le biais des regroupements étudiants La planète s'invite à l'Université, Devoir Environnemental Collectif et Pour le futur Mtl, qui étaient derrière la série de manifestations du vendredi au printemps.

Elle a présenté son plaidoyer écologiste à l'Assemblée nationale française, le mois dernier. Nous ne sommes que des enfants, vous n'avez pas à nous écouter , a-t-elle alors reconnu. « Mais vous devez écouter les scientifiques et c'est tout ce que nous vous demandons : vous unir derrière la science. »