Les habitants des Maritimes encaissent la fureur de Dorian, Bianca Andreescu triomphe à New York et l'Ontario aura finalement son université en français. Résumé de l'actualité qui a marqué le week-end.

Des bateaux ont coulé au quai de Covehead à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Dorian détrempe et secoue les Maritimes

L'ouragan Dorian, depuis devenu une tempête post-tropicale, a atteint les provinces atlantiques, cette fin de semaine, provoquant des dégâts relativement importants dans cette région du pays, en plus de plonger environ un demi-million de personnes dans le noir. Dimanche, la tempête poursuivait sa route vers le nord-est du pays et l'Atlantique Nord, en passant entre Terre-Neuve et le Québec. Pendant ce temps, aux Bahamas, la population tente de fuir les îles dévastées par les vents violents et les fortes pluies. Le bilan y tourne autour de 40 morts, pour l'instant.

Bianca Andreescu s'est jetée au sol après sa victoire contre Serena Williams. Photo : Getty Images / JOHANNES EISELE

Bianca Andreescu sacrée championne

Balayant tout sur son passage, y compris son adversaire Serena Williams, la joueuse de tennis Bianca Andreescu a aisément remporté la finale des Internationaux des États-Unis, samedi, devenant du même coup la première Canadienne à remporter le titre en simple. Son adversaire, qui cherchait à mettre la main sur un 24e trophée en Grand Chelem, n'a pas réussi à lui tenir tête.

La ministre fédérale des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a annoncé conjointement l'entente avec la ministre ontarienne des Affaires francophones, Caroline Mulroney. Photo : Radio-Canada

L'Ontario aura son université dans la langue de Molière

Coup de théâtre en Ontario, où après avoir provoqué la controverse et attisé la colère de la communauté francophone, le gouvernement de Doug Ford a officialisé samedi une entente de financement avec le gouvernement fédéral pour la création de l'Université de l'Ontario français. Ottawa paiera 50 % des coûts liés à la mise sur pied de cette institution, qui sont estimés à 126 millions de dollars. Queen's Park avait d'abord annoncé l'annulation du projet, suscitant des manifestations de la part des Franco-Ontariens et la défection d'une députée du gouvernement.

La pilote Hind Barch était disparue depuis jeudi dernier. Photo : FACEBOOK

Le corps de la pilote Hind Barch découvert

Disparue depuis jeudi dernier, Hind Barch a finalement été retrouvée samedi, après un écrasement d'avion dans le secteur de Racine, à l'ouest de Sherbrooke. Ce sont les Forces armées canadiennes qui ont découvert la femme de 22 ans qui était partie à bord d'un appareil d'une école d'aviation, mais qui n'est jamais rentrée d'un vol d'essai à destination de Sherbrooke en partance de l'aéroport de Mirabel.

Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov a été libéré par les autorités russes. On le voit ici à sa descente d'avion à l'aéroport de Kiev. Photo : Reuters / Gleb Garanich

Échange historique de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie

S'agit-il d'un geste concret en vue d'une désescalade, voire d'une paix durable? Kiev et Moscou ont échangé des prisonniers de guerre, samedi, un geste salué par les présidents des deux pays. Selon notre correspondante Tamara Alteresco, le geste représente une percée diplomatique majeure.

Bonne semaine!